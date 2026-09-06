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El truco de Joseba Arguiñano para cortar el mango sin destrozarlo: “¡Qué maravilla!”

El chef ha explicado un truco de cocina que le vendrá muy bien al actor en sus platos.

El truco de Joseba Arguiñano para cortar el mango sin destrozarlo

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Julián López
Julián López
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Joseba Arguiñano ha contado con Luis Merlo a su lado en Cocina abierta para cocinar juntos unas brochetas de salmón, langostino y mango, una receta llena de sabor y color. ¡El éxito está asegurado!

Joseba Arguiñano y Luis Merlo cocinan brochetas de salmón, langostino y mango: una receta para triunfar

Joseba Arguiñano y Luis Merlo cocinan brochetas de salmón, langostino y mango: una receta para triunfar

Al llevar esta fruta tan nutritiva, el chef ha tenido que cortarla en trozos, y ha compartido un truco que ha dejado fascinado a Luis Merlo: “¡Qué maravilla!”, ha exclamado el actor al descubrirlo.

Luis ha demostrado ser todo un cocinillas durante su experiencia en Cocina abierta de Joseba Arguiñano, pero uno nunca se va con las manos vacías: además de una rica receta, el actor se lleva un trucazo bajo el brazo. ¡Dale play al vídeo y descúbrelo tú también!

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Antena 3 » Programas » Cocina abierta de Joseba Arguiñano

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