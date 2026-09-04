La incógnita de los migrantes que quedan en Ceuta: las cifras oscilan entre 5.000 y más de 15.000

¿Cuántos inmigrantes irregulares continúan en Ceuta más de un mes después de la avalancha en la frontera? Es la gran incógnita. Dar una cifra exacta resulta especialmente difícil por el constante movimiento de personas entre los distintos puntos de la ciudad, los asentamientos y los recursos de acogida.

Las estimaciones son muy diferentes dependiendo de la fuente. El Gobierno asegura que en Ceuta quedan alrededor de 5.000 migrantes, mientras que algunas informaciones publicadas en medios de comunicación elevan la cifra a más de 15.000.

Para intentar conocer cuál puede ser la magnitud real, nuestro compañero Miguel Ángel Silva ha recorrido todos los barrios y las principales zonas donde se concentran los migrantes en Ceuta, preguntando tanto a vecinos como a los propios inmigrantes.

En Playa Benítez y la Playa del Trampolín, algunos de los puntos que fueron desalojados el pasado 20 de agosto, la presencia de migrantes continúa siendo evidente.

Se podría hablar de cifras que alcanzan los 15.000 migrantes

En la zona se han vuelto a levantar asentamientos improvisados y, especialmente en la Playa del Trampolín, son visibles miles de casetas construidas para refugiarse durante más de un mes. Algunos de los testimonios recogidos en estas playas aseguran que podría haber como mínimo 5.000 personas entre estos asentamientos y sus alrededores. En Loma Colmenar las cifras que aportan los propios migrantes son todavía más elevadas. Uno de ellos asegura que hay más de 6.000 personas en la zona. Otro rebaja la estimación, aunque sitúa el número igualmente en varios miles: "3.500 por lo menos".

Son cifras que no constituyen un recuento oficial, pero que permiten hacerse una idea de la dificultad para establecer cuántas personas permanecen realmente en la ciudad.. El recorrido llega también hasta El Príncipe, donde se dejan ver miles de migrantes a la hora del rezo.

Es uno de los lugares donde muchos de ellos hacen vida social, especialmente a la hora del rezo, convirtiéndose en uno de los puntos donde más visible resulta la presencia de población migrante. El problema para responder a la pregunta de cuántos inmigrantes irregulares quedan en Ceuta es que no existe un recuento único que permita establecer una cifra exacta. Las personas se desplazan entre asentamientos, barrios, playas y recursos de acogida, mientras que otras pueden abandonar la ciudad o llegar posteriormente.

Por eso, las cifras recogidas sobre el terreno son muy diferentes: desde los alrededor de 5.000 que sostiene el Gobierno hasta los más de 15.000 que apuntan algunas informaciones.

El recorrido de Miguel Ángel Silva por los distintos barrios y puntos de concentración de Ceuta trata de poner cifras a una realidad difícil de cuantificar: más de un mes después de la avalancha, miles de migrantes continúan repartidos por la ciudad y la incógnita sobre cuántos son exactamente sigue abierta.

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