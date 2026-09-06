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El secreto | Capítulo 1

Serhat pone a Zeynep contra las cuerdas: solo podrá proteger a Kader si acepta trabajar para él

El empresario ha encontrado la solución para mantener a Kader cerca, pero le ha impuesto una condición a Zeynep. La joven ha rechazado la propuesta una y otra vez hasta que ha comprendido que no tenía otra salida.

Serhat pone a Zeynep contra las cuerdas: solo podrá proteger a Kader si acepta trabajar para él

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Serhat ha tomado una decisión. Después de dejar claro que no pensaba reconocer a Kader como suya, ha ido en busca de Zeynep con una propuesta que, en realidad, ha terminado siendo un ultimátum.

El empresario le ha comunicado que, si la pequeña iba a quedarse en la mansión Tecer, ella también tendría que vivir allí para hacerse cargo de la niña. Además, le ha impuesto unas normas muy claras: Kader no podría acercarse a sus hijas y Zeynep tampoco debería revelar a nadie el secreto de Berrak.

La joven ha rechazado la oferta desde el primer momento. No estaba dispuesta a convertirse en la criada de Serhat ni a aceptar su actitud autoritaria. Sin embargo, él no ha tardado en ponerla entre la espada y la pared: si no aceptaba, entregaría a Kader a los servicios sociales.

Mientras Zeynep intentaba mantenerse firme, Ebru le ha recordado la difícil situación económica que atravesaban y le ha pedido que pensara en Kader antes que en su orgullo.

Finalmente, la pequeña ha terminado inclinando la balanza. Consciente de que solo ella podía protegerla, Zeynep ha aceptado quedarse en la mansión, aunque ha dejado claro que no pensaba hacerlo gratis.

Serhat le ha ofrecido un trabajo como niñera de sus hijas, pero Zeynep ha sorprendido al empresario poniendo precio a su sacrificio: 800.000 liras por adelantado. Él ha aceptado la condición, aunque también ha impuesto la suya: a partir de ese momento tendría que dirigirse a él como "señor".

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