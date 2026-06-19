Análisis político
El director de 'El Mundo' Joaquín Manso: "Pedro Sánchez tiene que defender a Zapatero incluso al precio de quemarse"
Joaquín Manso, director de 'El Mundo', cree que si Pedro Sánchez sigue defendiendo a José Luis Rodríguez Zapatero es porque "necesita tener ese pilar ético en pie".
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Luis Arroyo, portavoz de José Luis Rodríguez Zapatero, cifró el ajuar de joyas halladas en el despacho de Zapatero entre 30.000 y 50.000 euros, cuando ahora la tasación apunta a 1,3 millones. Después de estas declaraciones Arroyo se vio obligado a pedir perdón por inducir a error sobre el valor de las joyas. Aseguraba que el exjefe del Ejecutivo dará explicaciones ante el juez "también sobre eso". En Espejo Público Arroyo contó que le había preguntado a Zapatero si las joyas provenían de algún regalo del rey Abdala y el expresidente se lo había negado.
El presidente del Gobierno Pedro Sánchez es otro de los nombres que ha salido en defensa de Zapatero. El líder del Ejecutivo ha hecho una defensa cerrada de Zapatero desde Bruselas. El director de 'El Mundo' Joaquín Manso cree que Sánchez desde Bruselas está tratando de dar carta de naturaleza a la coartada presentada por el entorno de ZP sin que esa coartada esté cerca de haber sido acreditada.
"Si se viene abajo el pilar ideológico de Zapatero se viene abajo todo"
Lo que ha pensado Sánchez es que lo relevante es que Zapatero "es uno de los nuestros". "Uno de los representantes de nuestra tribu. Si hubieran aparecido en la caja de Jose María Aznar se estaría diciendo lo contrario".
Esto le hace pensar que el presidente del Gobierno ha valorado que necesita tener el pilar ético de Zapatero. "A Sánchez le dota de unas raíces y de un cuerpo ideológico, de una genealogía política que no tiene. Si se viene abajo ese pilar se viene todo abajo".
Para el periodista, Sánchez tiene que defender a Zapatero "incluso al precio de quemarse e incluso al precio de defender conductas que para cualquiera son deshonrosas".
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