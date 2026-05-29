Un abatido Cándido Méndez reconoce que recibió "hasta seis informes" de Análisis Relevante, implicada en el caso Zapatero

El abanico de frentes judiciales que asolan al Partido Socialista, al Gobierno y al presidente y su entorno resultan abrumadores. Más para alguien próximo al partido como es Cándido Méndez, todavía militante.

El ex secretario general del sindicato UGT está visiblemente muy afectado por todos los escándalos que rodean al PSOE por el que tiene profundo sentimientos y ha dedicado buena parte de su vida: "Los datos son abrumadores", lamenta.

"Al Partido Socialista se le deja en la cuneta"

Es prudente a la hora de valorar -no precisamnete de manera positiva- la estrategia adoptada por Pedro Sánchez y el Gobierno. Considera que esa bunkerización o enroque que pretende llevar a término la legislatura es "una posición defensiva que no está en absoluto beneficiando al Partido Socialista".

Esa actitud que emana del presidente Sánchez, con la que comulgan los apóstoles ministros, de mantener a flote al Gobierno, está teniendo un elevadísimo coste en opinión del que fuera líder sindical: "Al Partido Socialista se le deja en la cuneta".

Cándido atribuye a Pedro Sánchez el "enorme error" de despreciar como "almas muertas" a las "referencias morales" que representan cientos de alcaldes, concejales y militantes de base del PSOE: "El Partido Socialista es mucho más que el Gobierno y la Moncloa", ha reivindicado.

¿Por qué aparece en la agenda del empresario amigo de Zapatero?

Afirma entre risas ser el primer sorprendido figurar en una lista de 39 personas en la agenda de contactos de Julio Martínez. Martínez es el empresario relacionado con José Luis Rodríguez Zapatero, propietario de la empresa Análisis Relevante, investigada en la trama, y al que la UDEF ha incautado enormes sumas de dinero en efectivo escondidas en los lugares más insólitos de su vivienda.

"La verdad que no lo sé"

A raíz de hacerse pública su presencia en el listado, Cándido ha revisado la cuenta de correo electrónico que aparece, sorprendiéndose de lo encontrado: "Análisis Relevante me enviaba informes económicos (...) Hasta seis correos electrónicos".

Cándido Méndez desconoce cómo obtuvo su contacto la empresa de Julio Martínez, pero tiene una idea de por qué dejó de recibir esos mensajes: "A partir de enero de 2024, cuando yo he tomado posición en contra del compromiso de darle la amnistía a Puigdemont, y en contra de haber iniciado esta legislatura, a la postre, en términos políticos tan fatídica".

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