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CASO ZAPATERO

¿Qué hablaron Zapatero y sus hijas tras conocer la imputación? "Él ha dicho que se va a dejar la piel"

La empresa de las hijas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha sido señalada como beneficiaria de una trama criminal.

Las conversaciones entre Zapatero y sus hijas.

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Espejo Público
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La imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero pone el foco en What The Fav S.L., la agencia de comunicación y marketing gestionada por sus hijas. Dicha sociedad aparece en la investigación del magistrado de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, por realizar servicios para Análisis Relevante S.L., la consultora administrada por el empresario Julio Martínez Martínez.

Esa misma consultora fue utilizada, según los investigadores, para cobrar comisiones del presunto tráfico de influencias. Los informes apuntan a que Análisis Relevante cobró más de 460.000 euros del rescate de la aerolínea hispano-venezolana Plus Ultra, que recibió 53 millones de euros del Gobierno en 2021.

Las hijas de Zapatero, imputadas

Alba y Laura Rodríguez están investigadas porque Anticorrupción sospecha que los principales ingresos proceden de empresas pantalla. A juicio de los investigadores, gracias a What The Fav podrían haber canalizado pagos y ocultado operaciones en favor de Zapatero, como parte de un entramado empresarial.

El auto del juez Calama destaca que sus informes no aportan "un valor técnico propio", algo que resulta "incoherente" en una empresa de este estilo y más propio de una "estructura artificiosa". Además, la justificación de los pagos se hacía a través de Análisis Relevante, la empresa de Julio Martínez que también tenía como clientes a la empresa de las hijas de Zapatero.

Con todo, la fiscalía solicita que se les imputen tres delitos, entre ellos pertenecer a una organización criminal.

La conversación con sus hijas

Espejo Público ha podido conocer en exclusiva cómo ha sido la primera conversación entre el expresidente y sus hijas tras conocerse la imputación. En la charla, Alba y Laura le dicen a su padre que confían "plenamente" en él y en que "todo es legal". En la misma charla denuncian que todo se trata de una persecución instrumentada, una especie de entramado para terminar con la reputación del expresidente del Gobierno.

Zapatero por su parte les promete dejarse la piel para protegerlas. "Tranquilas, no va a pasar nada. Aquí estoy, yo voy a dar todas las explicaciones. Antes voy a asumir y pagaré todas las responsabilidades para dejaros a vosotras al margen".

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