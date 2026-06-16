Ketty Garat apunta al petróleo, las joyas y la investigación de EEUU sobre Zapatero: "Tiene muchos motivos para estar preocupado"

José Luis Rodríguez Zapatero "tiene muchos motivos para estar preocupado". Así de contundente se ha mostrado la periodista Ketty Garat durante su entrevista en Espejo Público cuando le han preguntado por la situación del expresidente.

"Me consta que está preocupado desde hace varios días, casi semanas", afirma Garat, que relaciona esa inquietud con las informaciones que han ido apareciendo sobre los supuestos negocios de Zapatero en mercados de materias primas como el petróleo, el oro o el gas natural.

Zapatero, ¿líder de un entramado internacional?

Según explicó la periodista, la investigación judicial todavía tiene un amplio recorrido por delante. "Queda precisamente que se desarrolle hasta qué punto se puede explicar que Zapatero fuera el vértice de un entramado internacional de tráfico de influencias de mercados de materias primas como el oro, el níquel, el petróleo o el gas natural", señala.

Durante la entrevista, Garat fue más allá y vinculó la investigación a una de las cuestiones que más debate ha generado en las últimas semanas: las joyas atribuidas al entorno del expresidente.

La hipótesis del pago 'en especie'

"No sabemos si estas joyas son una forma de pago o no, pero sí sabemos que los investigadores están barajando esta opción como bastante probable". En este sentido, asegura que la hipótesis que manejan algunos investigadores es que esos objetos de valor podrían no haber sido simples regalos: "Están pensando en otra cuestión, que es una forma de pago".

Respecto a la declaración de Víctor de Aldama y a las acusaciones que éste ha realizado sobre la presunta financiación a la presidencia de Pedro Sánchez en la Internacional Socialista, Ketty Garat sostiene que no tiene "acreditado que fuese así". Sin embargo, sí destacó que, a su juicio, la colaboración de Aldama podría estar acelerando la investigación. "Hay mucha documentación que todavía no se conoce y yo creo que eso está motivando que la investigación sobre Zapatero esté cogiendo velocidad de crucero, tanto en España como fuera de España", afirmó. Susanna Griso le ha preguntado por una posible colaboración de Aldama con las autoridades estadounidenses, y Garat ha evitado profundizar en esa cuestión: "Hasta ahí me voy a quedar, Susanna, pero desde luego que en Estados Unidos va muy avanzada en la investigación".

La periodista también se pronunció sobre la polémica protagonizada por Luis Arroyo, considerado portavoz oficioso de Zapatero. Garat asegura que el consultor "cobra de Ferraz desde hace mucho tiempo" y defiende que los ciudadanos tienen derecho a conocer cualquier relación profesional que pueda existir.

Las declaraciones de Ketty Garat llegan en un momento especialmente delicado para el expresidente socialista. Por el momento, muchas de las afirmaciones realizadas durante la entrevista forman parte de hipótesis de investigación o de testimonios aportados por terceros y no han sido acreditadas judicialmente. No obstante, la periodista insistió en que la investigación continúa avanzando y que aún quedan muchas incógnitas por despejar.

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