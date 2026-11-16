Cándido Méndez, tras conocer la visita de Pedro Sánchez a Espejo Público el próximo miércoles: "La vaca del populismo de izquierdas no da leche"

Desde el inicio de su presidencia, Pedro Sánchez se ha sentado en el plató de 'Espejo Público' en tres ocasiones: en 2018, 2019 y 2023. Ahora se suma una nueva cita, la de 2026, que se producirá el próximo miércoles 18 de noviembre, a tan solo 11 días de las elecciones generales del 29-N.

En este contexto, Susanna Griso recordaba que, durante la campaña electoral de 2023, tenía programada una entrevista con el presidente del Gobierno, pero este decidió no acudir en el último momento para ir a la televisión pública. "Espero que no se repita la historia", decía.

La visita de Sánchez, tras tres años de ausencia en el programa, ha suscitado numerosas preguntas y los colaboradores han extraído sus propias conclusiones al respecto.

La analista política Pilar Losantos cree que Sánchez se ve "manifiestamente incapaz de rascar un solo voto más al Frente Amplio". Losantos utiliza la expresión de que Sánchez ha dejado a la nueva formación "en los huesos" para afirmar que "no tiene ningún tipo de futuro, si es que tuvo algún presente en algún momento". En su opinión, el presidente del Gobierno busca recortar distancias con el PP para "permitirle seguir siendo secretario general del PSOE". Tras exponer su percepción, explicaba que en 'Espejo Público' podría encontrar una "audiencia más plural que la que acostumbraba a tener".

"Si viene es por las encuestas"

Ainhoa Martínez, periodista de ABC, coincidía con Losantos: "Si viene a 'Espejo Público' es por las encuestas". Para ella, el PSOE ha entendido que "ha culminado la estrategia de asfixia política e ideológica al espectro de la izquierda". Por ello, a su parecer, ahora lo que busca es ampliar sus márgenes por el centro.

Aunque con matices, la periodista de 'Artículo 14' Pilar Velasco opina en la misma línea: "Tiene que ir a por un voto plural y hacia un centro que no tiene garantizado, que tiene una fuga hacia el PP. Si no la puede taponar, por lo menos no la puede ensanchar". Sin embargo, ante los 11 días que quedarían hasta los comicios, celebraba que Sánchez eligiese 'Espejo Público'.

La unanimidad de la mesa estaba asegurada tras escuchar las palabras de Cándido Méndez, exsecretario general de UGT, que resumía las intervenciones anteriores con la siguiente reflexión: "Como la vaca del populismo de izquierdas no da leche, ha decidido retornar a la fuente de agua socialdemócrata, una fuente a la que renunció y que incluso ha contaminado, y supongo que no le va a dar resultado".

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