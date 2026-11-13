Muere la actriz francesa Angèle Metzger a los 28 años tras una caída

Son muchas las incógnitas que rodean la muerte de la actriza Angèle Metzger. Su cuerpo fue encontrado el sábado por la mañana en Les Pavillons-sous-Bois, al lado de un edificio en el que se encuentra el centro de servicios sociales.

Las primeras hipótesis apuntan a que la muerte se debe a una caída. LeParisien publica que podría haber caído de una escalera o de una plataforma con vistas a un aparcamiento subterráneo. Las cámaras de seguridad habrían captado el momento en el que la joven de 28 años cruza una barrera para entrar en el edificio. Accediendo entonces en una zona que está restringida al público.

Según la información de este diario los servicios de emergencias llegaron a la zona inmediatamente, pero ya nada pudieron hacer por salvarle la vida. Se indica que en la zona se encontraron objetos personales, pero nada haría pensar que pudiese tratarse de un suicidio. Angèle Metzger suma cuatro títulos, entre ellos 'Mi niña', 'El acusado' y 'Madame Hyde'.