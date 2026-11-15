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¿TENDRÁ RAZÓN?

“Lo bueno es que está grabado”: la predicción de Jorge Fernández sobre la evolución de los robots

¿Los robots acabarán teniendo sentimientos? Jorge Fernández lo tiene claro y ha dejado sus predicciones en un vídeo que, quizás, en un futuro pueda ser rescatado.

Jorge Fernández en La ruleta de la suerte

“Lo bueno es que está grabado”: la predicción de Jorge Fernández sobre la evolución de los robots

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Borja Tamayo
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Después de que Mónica celebrara llevarse 975€ en el panel con la pista “en las películas de ciencia ficción”, Jorge Fernández ha querido lanzar su propia predicción sobre el futuro al que nos dirigimos. Y es que en la pantalla de Brian se podía leer “los robots acaban teniendo sentimientos”; una fantasía que el presentador no ve tan lejana.

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“Ojo con este panel”, comenzaba advirtiendo: “Estamos en 2026, lo bueno de esto es que se queda grabado, a lo mejor en 2036 nosotros mismos nos acordamos del panel”. Acto seguido, Jorge teorizaba con que “a lo mejor no hacen falta diez años para que suceda esto”.

De igual modo, se imagina dentro de una década en el programa, eligiendo un panel que recordara esta prueba del pasado 9 de noviembre. Ahora bien, tengan o no sentimientos lo robots, lo que es seguro es que todo el mundo sueña con un futuro en el que La ruleta de la suerte siga regalándonos grandes momentos a diario.

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