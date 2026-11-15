En tierra lejana
Los cinco momentos en los que Cihan ha demostrado que está enamorado de Alya en En tierra lejana
De su primer beso a enfrentarse a Boran por ella, Cihan ha demostrado en numerosas ocasiones lo que siente por Alya. Repasamos cinco momentos que han marcado su historia de amor en En tierra lejana.
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Lo que comenzó como un matrimonio por obligación ha terminado convirtiéndose en una historia de amor que ninguno de los dos esperaba. Cihan se casó con Alya para cumplir la última voluntad de Boran y proteger a Cihan Deniz, pero la convivencia acabó despertando sentimientos que durante mucho tiempo intentó ocultar.
Ahora, con Boran de regreso y su relación atravesando uno de sus momentos más complicados, recordamos cinco ocasiones en las que Cihan ha dejado claro hasta dónde está dispuesto a llegar por la mujer que ama.
1. Cuando llegó al aeropuerto para impedir que Alya se marchara
Uno de los momentos más esperados llegó cuando Alya decidió regresar a Canadá con su hijo por miedo a que Ecmel descubriera que Cihan Deniz era su nieto.
El empresario no estaba dispuesto a dejarla marchar sin intentar detenerla. Se presentó en el aeropuerto, le pidió que se quedara y le aseguró que haría todo lo posible por protegerla, aunque no pudiera prometerle una vida sin problemas.
Fue entonces cuando la besó por primera vez. Después de tantos meses ocultando sus sentimientos, aquel beso cambió su relación para siempre.
2. Cuando le confesó que estaba enamorado de ella
Después de aquel primer beso, Cihan se atrevió a decirle a Alya todo lo que llevaba tiempo sintiendo.
Le reconoció que se había enamorado de ella desde que la conoció, aunque había intentado convencerse de que era imposible estar juntos por respeto a Boran.
También le explicó qué era lo que más le gustaba de ella: su valentía, su forma de ser y esa manera de enfrentarse a las dificultades sin rendirse.
Por primera vez, Cihan dejó de esconderse detrás de sus obligaciones familiares y decidió luchar por lo que sentía.
3. Cuando le confesó que quería tener un hijo con ella
Una de las conversaciones más bonitas de la pareja llegó mientras Cihan Deniz dormía junto a ellos.
Cihan recordó que tiempo atrás se había prometido no tener más hijos, pero sus sentimientos habían cambiado. Después de todo lo vivido, se atrevió a imaginar un futuro formando una familia con Alya.
"Si algún día llegase a engendrar a mi propio hijo, quisiera que fuera contigo", le confesó.
4. Cuando le dejó claro que no pensaba renunciar a ella pese al regreso de Boran
La aparición de Boran ha puesto a prueba su relación. Cihan sabe que está enamorado de la mujer de su hermano y que su regreso ha complicado todo lo que habían construido.
Sin embargo, después de escuchar a Alya reconocer que también lo ama, ha decidido no dar un paso atrás.
Durante una conversación con Boran, Cihan le ha reprochado el sufrimiento que ha provocado a su familia y ha dejado clara su postura: si Alya quiere estar con él, no piensa darle la espalda.
5. Cuando le dijo que era su vida y que no iba a rendirse
Después de todo lo ocurrido con Boran, Alya ha decidido abandonar temporalmente la habitación que comparte con Cihan para dormir junto a su hijo.
Él ha comprendido que están atravesando una situación complicada, pero también le ha dejado claro que sigue confiando en su relación.
"Porque tú eres mi vida, Alya", le ha dicho antes de separarse.
Desde aquel matrimonio que ninguno deseaba hasta las declaraciones de amor que ahora comparten, Cihan ha demostrado que Alya se ha convertido en una de las personas más importantes de su vida.
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Pero el regreso de Boran ha cambiado por completo sus planes. ¿Conseguirán seguir juntos a pesar de todo?
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