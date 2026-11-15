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Aurora descubrió que su marido le era infiel tras diagnosticarle un cáncer: "Tuve una premonición"

Tras 12 años de relación, el marido de Aurora la fue infiel con una mujer. Lo que más le dolió a ella fue que lo hizo justo cuando más le necesitaba: tras diagnosticarle un cáncer de pecho.

Aurora

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Aurora jamás pensó que su marido le sería infiel, menos aún en el peor momento de su vida. Todo ocurrió después de 12 años juntos, cuando a Aurora le diagnosticaron un cáncer de pecho.

Después de las primeras dos sesiones de radioterapia, Aurora comenzó a notar raro a su marido: no la acompañaba a recibir tratamiento, no le daba cariño en casa... "Tuve una premonición, un sueño en el que vi a una mujer saliendo de su baño", afirma Aurora, "empecé a investigar".

A raíz de sus sospechas, Aurora investigó por redes sociales y dio con una mujer que tenía una relación muy estrecha con su marido. Fue al descubrir sus conversaciones cuando se dio cuenta de que era su amante. "Conseguí el teléfono de ella y la llamé", nos cuenta, "me dijo que vigilara dónde estaba mi hombre".

Al descubrir aquella infidelidad, Aurora decidió dejar a su marido. Una ruptura especialmente dura porque llegaba cuando más necesitaba el cariño y el amor de su marido. ¡Dale al play para escuchar su historia!

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