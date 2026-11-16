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Hoy, Carmen Machi inaugura por todo lo alto la semana en El Hormiguero

La reconocida actriz regresa al programa para hablar de sus nuevos proyectos.

Carmen Machi en El Hormiguero

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El Hormiguero recibe esta noche a Carmen Machi, una de las actrices más queridas y reconocidas del panorama audiovisual español. La intérprete madrileña regresa al programa para charlar con Pablo Motos sobre su actualidad profesional, sus últimos proyectos y algunos de los momentos más destacados de una trayectoria en la que ha demostrado su enorme versatilidad tanto en el cine como en la televisión y el teatro.

Durante la entrevista, Carmen Machi compartirá algunas de las experiencias que ha vivido a lo largo de su carrera y recordará anécdotas de sus numerosos rodajes. Además, mostrará su lado más personal y su característico sentido del humor en una conversación que promete dejar grandes momentos.

Sobre ella:

Carmen Machi cuenta con una extensa trayectoria como actriz de cine, teatro y televisión. Alcanzó una enorme popularidad gracias a su papel de Aída García en 7 vidas y, posteriormente, en Aída. Desde entonces, ha participado en numerosas producciones cinematográficas y teatrales, destacando en películas como Ocho apellidos vascos, La puerta abierta y La mesita del comedor. Su trabajo le ha valido importantes reconocimientos, entre ellos el premio Goya a Mejor Actriz de Reparto por Ocho apellidos vascos.

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