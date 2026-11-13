Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

VIOLENCIA HUELGA GENERAL

Laura García, portavoz de JUPOL, denuncia ataques en la huelga a la Policía: "Los partes médicos no engañan ni son fascistas"

Laura García, portavoz de JUPOL y Ana Alarcón, portavoz del SUP denuncian ataques a la Policía en la huelga general y piden la dimisión inmediata de Fernando Grande-Marlaska.

ANA LAURA JUPOL

Publicidad

Manuel Pinardo
Publicado:

La huelga general del pasado 11N ha provocado una oleada de críticas a la Policía por el supuesto "abuso de poder" al cargar con los manifestantes que protestaban en la vía pública a modo de "piquete informativo".

Laura García, portavoz de JUPOL y Ana Alarcón, portavoz del SUP han respondido a la pregunta de Susanna Griso al hablar de que se les acusa de abuso policial: "Algunos solo se acuerdan de la policía cuando nos necesitan o nos quieren utilizar de estrategia política para tapar el fracaso de la huelga general en este caso".

Laura García recuerda que la última palabra sobre el orden público la tienen los delegados de Gobierno de las comunidades: "Aquí prefieren poner el foco en la Policía y no hablar de los piquetes violentos".

Los Sindicatos piden la dimisión de Marlaska

"Me parece que es la única respuesta que puede dar un presidente del Gobierno porque a algo se tiene que aferrar, es absurdo esta justificación ya que la gestión habla por sí sola durante ocho años, cada vez hay mas quejas y críticas de no solo los Policías, si no de otras organizaciones o partidos políticos como Podemos" recuerdan ambas portavoces al hablar del ministro de Interior.

Desde JUPOL avisan que llevan tiempo pidiendo su cese y alegan que el foco lo han querido poner sobre ellos, que es contra quiénes va la huelga.

Laura García ha recordado que en la huelga general, en uno de los piquetes informativos, "según ellos": "En Castellón le perforaron el tímpano a un compañero, a otro nueve puntos en la cena y en el labio y a otro compañero le han causado un politraumatismo". "Los partes médicos no engañan ni son fascistas".

Por último, Ana Alarcón ha explicado el modo de actuación de la Policía: "Se actúa conforme se ve el riesgo y conforme a las órdenes de los compañeros, puede haber diferencias obviamente también por el comportamiento de esos policías, tienen el protocolo y saben como tienen que actuar en todo momento. Si hay alguna actuación policial desproporcionada se tendrá que investigar pero criminalizar de violencia policía es una vergüenza y peligroso para la ciudadanía".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresplayer.

Beatriz Perera

Beatriz Parera explica el motivo de la reunión "a solas" entre Sánchez y Corvillo: "Un arrepentimiento por haber destituido a Ábalos"

Antena 3 » Programas » Espejo Público » Noticias

Publicidad

Programas

ANA LAURA JUPOL

Laura García, portavoz de JUPOL, denuncia ataques en la huelga a la Policía: "Los partes médicos no engañan ni son fascistas"

La Voz 2026, en directo: los talents se juegan su futuro en una decisiva Batalla de Ganadores

La Voz 2026, en directo: los talents se juegan su futuro en una decisiva Batalla de Ganadores

Moisés Molinero

TEDAX advierte sobre las falsas alertas de bomba en España: "Alguno se va a arrepentir de estas bromas"

Solomillo ibérico con salsa a la sidra y patatas a lo pobre
RECETA COMPLETA

El delicioso solomillo ibérico con salsa de sidra y patata a lo pobre de Joseba Arguiñano y el gastrofísico Eneko Axpe

Melchor León PSOE
CAMPAÑA PSOE

Melchor León carga contra el presidente en pleno arranque de campaña: "El PSOE está secuestrado por Sánchez"

Beatriz Perera
CASO KOLDO

Beatriz Parera explica el motivo de la reunión "a solas" entre Sánchez y Corvillo: "Un arrepentimiento por haber destituido a Ábalos"

La periodista de 'El Confidencial' desgrana las informaciones reveladas por la UCO y explica por qué cree que sí se produjo la reunión entre Cristian Corvillo y Pedro Sánchez.

Ramón Espinar, sobre Santiago Abascal: "Siempre que va a un sitio, hay lío, porque vive del lío"
ANÁLISIS

Ramón Espinar, sobre Santiago Abascal: "Siempre que va a un sitio, hay lío, porque vive del lío"

Ramón Espinar ha analizado en La Mesa la polémica generada por la presencia de Santiago Abascal en el programa de Broncano y el debate sobre cómo deben relacionarse los medios de comunicación con los partidos políticos. El exdiputado ha cuestionado el clima de confrontación que, en su opinión, acompaña las apariciones públicas del líder de Vox.

Miriam telefono

Hablamos con Miriam Nogueras sobre la viralidad de su 'Teléfono Rojo' con Susanna Griso: "Estas cosas son divertidas"

AFRA UGT

Afra Blanco responde a las bromas sobre las gambas de UGT y CCOO: "A todos nos gustan la gambas"

La ruleta de la suerte noche

El sábado vuelve La ruleta de la suerte noche, "el programa perfecto" para quienes tienen "sueños que valen una fortuna"

Publicidad