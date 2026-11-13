Laura García, portavoz de JUPOL, denuncia ataques en la huelga a la Policía: "Los partes médicos no engañan ni son fascistas"

La huelga general del pasado 11N ha provocado una oleada de críticas a la Policía por el supuesto "abuso de poder" al cargar con los manifestantes que protestaban en la vía pública a modo de "piquete informativo".

Laura García, portavoz de JUPOL y Ana Alarcón, portavoz del SUP han respondido a la pregunta de Susanna Griso al hablar de que se les acusa de abuso policial: "Algunos solo se acuerdan de la policía cuando nos necesitan o nos quieren utilizar de estrategia política para tapar el fracaso de la huelga general en este caso".

Laura García recuerda que la última palabra sobre el orden público la tienen los delegados de Gobierno de las comunidades: "Aquí prefieren poner el foco en la Policía y no hablar de los piquetes violentos".

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"Me parece que es la única respuesta que puede dar un presidente del Gobierno porque a algo se tiene que aferrar, es absurdo esta justificación ya que la gestión habla por sí sola durante ocho años, cada vez hay mas quejas y críticas de no solo los Policías, si no de otras organizaciones o partidos políticos como Podemos" recuerdan ambas portavoces al hablar del ministro de Interior.

Desde JUPOL avisan que llevan tiempo pidiendo su cese y alegan que el foco lo han querido poner sobre ellos, que es contra quiénes va la huelga.

Laura García ha recordado que en la huelga general, en uno de los piquetes informativos, "según ellos": "En Castellón le perforaron el tímpano a un compañero, a otro nueve puntos en la cena y en el labio y a otro compañero le han causado un politraumatismo". "Los partes médicos no engañan ni son fascistas".

Por último, Ana Alarcón ha explicado el modo de actuación de la Policía: "Se actúa conforme se ve el riesgo y conforme a las órdenes de los compañeros, puede haber diferencias obviamente también por el comportamiento de esos policías, tienen el protocolo y saben como tienen que actuar en todo momento. Si hay alguna actuación policial desproporcionada se tendrá que investigar pero criminalizar de violencia policía es una vergüenza y peligroso para la ciudadanía".

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