César Gonzalo recomienda tener el paraguas a mano este fin de semana "por si acaso"

Tras el temporal de lluvias de los últimos días, volvemos a la normalidad del otoño. Vamos a seguir tendiendo lluvias sí, pero no serán de récord, tampoco serán muy abundantes, y además van a ser muy esporádicas. Por eso hoy cobra sentido la frase de ‘coge el paraguas por si acaso’, en el centro y en el sur. Donde las lluvias aparecerán de forma puntual y pasajera durante las próximas tardes. En cambio, en la mitad norte serán más necesarios. Por el contrario, no se esperan en el Mediterráneo donde seguirán con cielos despejados.

Vientos atlánticos

Vamos a seguir viendo en nuestros cielos una ‘carrera de nubes’. Viene provocada por los vientos de componente oeste que va a llegar desde el Atlántico, acompañados de la persistente borrasca Bruna. Hoy ya ha dejado lluvias abundantes en Galicia, por tarde perderán fuerza. Se esperan durante gran parte del día en el norte de Cáceres, aunque no vivirán nada similar a lo del martes y miércoles. Las precipitaciones recorrerán la meseta norte, comunidades del Cantábrico y rozarán La Rioja. Como sucedió ayer en el centro, mitad sur, Ceuta y Canarias, las lluvias aparecerán sólo en momentos muy puntuales durante la tarde. Por eso habrá que coger el paraguas por si acaso.

Ambiente soleado en el Mediterráneo

Hoy y durante el fin de semana, el contraste lo tendremos en el resto de la península, con grandes claros en el valle del Ebro. Ambiente soleado que aparecerá especialmente en el Mediterráneo, en el que predominarán los cielos despejados, con viento de poniente que irá perdiendo fuerza con el paso de las horas de este viernes.

Paraguas a mano

No lloverá durante todo el fin de semana. Mañana, hasta bien entrada la tarde, no se esperan en el norte de Castilla y León. Serán en la mitad sur y Cantábrico oriental, donde por la tarde puedan darse algunos chaparrones vespertinos. Que podrían ser fuertes en Extremadura. Así llegaremos al domingo, jornada marcada por la llegada de un nuevo frente. Que dejará lluvias desde primera hora en Galicia. Con el paso de las horas se extenderán a Castilla y León, Asturias, Cantabria, el alto Ebro y Cáceres. Por la tarde llegarán a la Comunidad de Madrid y norte de Castilla-La Mancha. En el resto seguiremos con cielos nubosos, pero sin apenas lluvias. Hasta el domingo con una ligera bajada, seguiremos sin cambios en las temperaturas máximas. Además, seguiremos sin frío por la mañana, con ausencia de heladas.

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