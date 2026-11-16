El secreto | Capítulo 11
Zeynep y Serhat ya son marido y mujer: una boda íntima y sin beso para recuperar a Kader
Los dos se han casado en una ceremonia íntima, con Ebru y Can como únicos testigos, y han dejado claro desde el primer momento que este matrimonio es para conseguir que la pequeña vuelva a estar con Zeynep.
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Sin grandes vestidos ni una celebración por todo lo alto, Zeynep y Serhat han acudido vestidos de calle para formalizar su matrimonio. Ebru, hermana de Zeynep, y Can, hermano de Serhat, han sido los testigos.
La autoridad municipal les ha preguntado si aceptaban casarse por voluntad propia. “Sí, acepto”, han respondido ambos antes de firmar los documentos que los han convertido oficialmente en marido y mujer.
Después de declararlos casados, el funcionario les ha pedido que se besaran. Sin embargo, Zeynep y Serhat se han negado. En su lugar, se han dado la mano. Can tampoco ha podido evitar bromear con la situación. “Bueno, felicidades. No me miréis así, es costumbre. ¿No deberíamos felicitaros?”, ha dicho ante la incomodidad de los recién casados.
Ebru ha intentado hacer una fotografía para guardar el recuerdo de la boda, pero Zeynep no ha querido darle demasiada importancia al momento: “No quiero recuerdos de esto”. ¿Cómo le sentará a Berrak saber que Serhat ya es el esposo de otra mujer? ¡Se vienen curvas!
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