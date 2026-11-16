Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

El secreto | Capítulo 11

Zeynep y Serhat ya son marido y mujer: una boda íntima y sin beso para recuperar a Kader

Los dos se han casado en una ceremonia íntima, con Ebru y Can como únicos testigos, y han dejado claro desde el primer momento que este matrimonio es para conseguir que la pequeña vuelva a estar con Zeynep.

Zeynep y Serhat ya son marido y mujer: una boda íntima y sin beso para recuperar a Kader

Zeynep y Serhat ya son marido y mujer: una boda íntima y sin beso para recuperar a Kader

Publicidad

Desirée Castillo
Desirée Castillo
Publicado:

Sin grandes vestidos ni una celebración por todo lo alto, Zeynep y Serhat han acudido vestidos de calle para formalizar su matrimonio. Ebru, hermana de Zeynep, y Can, hermano de Serhat, han sido los testigos.

La autoridad municipal les ha preguntado si aceptaban casarse por voluntad propia. “Sí, acepto”, han respondido ambos antes de firmar los documentos que los han convertido oficialmente en marido y mujer.

Después de declararlos casados, el funcionario les ha pedido que se besaran. Sin embargo, Zeynep y Serhat se han negado. En su lugar, se han dado la mano. Can tampoco ha podido evitar bromear con la situación. “Bueno, felicidades. No me miréis así, es costumbre. ¿No deberíamos felicitaros?”, ha dicho ante la incomodidad de los recién casados.

Ebru ha intentado hacer una fotografía para guardar el recuerdo de la boda, pero Zeynep no ha querido darle demasiada importancia al momento: “No quiero recuerdos de esto”. ¿Cómo le sentará a Berrak saber que Serhat ya es el esposo de otra mujer? ¡Se vienen curvas!

“Voy a ser tu madre”: Zeynep promete a Kader que esta vez nadie volverá a separarlas

“Voy a ser tu madre”: Zeynep promete a Kader que esta vez nadie volverá a separarlas

Antena 3 » Series » El Secreto

Publicidad

Series

Zeynep intenta salvar a su hermano y recibe una puñalada que deja a toda su familia aterrorizada

Zeynep intenta salvar a su hermano y recibe una puñalada que deja a toda su familia aterrorizada

Zeynep y Serhat ya son marido y mujer: una boda íntima y sin beso para recuperar a Kader

Zeynep y Serhat ya son marido y mujer: una boda íntima y sin beso para recuperar a Kader

“Voy a ser tu madre”: Zeynep promete a Kader que esta vez nadie volverá a separarlas

“Voy a ser tu madre”: Zeynep promete a Kader que esta vez nadie volverá a separarlas

Serhat estalla contra Berrak y vuelve a echarla de casa: “El día que des a luz, te quitaré ese bebé”
El secreto | Capítulo 11

Serhat estalla contra Berrak y vuelve a echarla de casa: “El día que des a luz, te quitaré ese bebé”

“Soy cleptómana”: Azra miente a Sevim para evitar que descubra el chantaje de Tülay
El secreto | Capítulo 11

“Soy cleptómana”: Azra miente a Sevim para evitar que descubra el chantaje de Tülay

Fátima Baeza nos adelanta cómo va a evolucionar la relación entre sor Amparo y Don Agustín en Sueños de libertad: "Surgirá otra vez algo especial"
Entrevista exclusiva

Fátima Baeza nos adelanta cómo va a evolucionar la relación entre sor Amparo y Don Agustín en Sueños de libertad: "Surgirá otra vez algo especial"

La actriz se ha incorporado a la serie más vista de la televisión con un personaje muy especial.

Lucía abre los ojos a Dolores sobre Héctor: “Tenemos que ir a la Guardia Civil”
Mejores momentos | Capítulo 9

Lucía abre los ojos a Dolores sobre Héctor: “Tenemos que ir a la Guardia Civil”

Dolores se ha dado cuenta de que su hijo no es como ella pensaba y llega a un acuerdo con su nuera para denunciarlo antes de que hunda la empresa.

“Que me gusten los hombres no quiere decir que no sea fuerte”: la conversación más sincera entre Germán y su madre

“Que me gusten los hombres no quiere decir que no sea fuerte”: la conversación más sincera entre Germán y su madre

Gabriel en el capítulo 692 de Sueños de libertad

Avance semanal de Sueños de libertad: Gabriel, contra las cuerdas por culpa de los De la Reina y Cifuentes

Alya y Cihan en En tierra lejana

Los cinco momentos en los que Cihan ha demostrado que está enamorado de Alya en En tierra lejana

Publicidad