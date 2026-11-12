Antonio Garamendi, presidente de la CEOE: "Una media del 5% ha ido a la huelga general, es un fracaso"

Delegación del Gobierno en Madrid cifra en 120.000 las personas que este miércoles asistieron a la manifestación que recorrió las calles de la capital. El Sindicato de Inquilinas habla de 400.000 asistentes a la marcha. Con este acto se puso el colofón final a la jornada de protesta.

En Barcelona, según datos de la Guardia Urbana, se reunieron 55.000 personas en el centro de la ciudad para exigir medidas ante la crisis de vivienda. Los organizadores en la ciudad condal elevan esta cifra a 400.000 personas. Las marchas se han repetido por diferentes ciudades de todo el mapa. En Euskadi, miles de personas tomaron las calles. También por las principales ciudades gallegas se vio una marea de gente secundando las mismas exigencias.

El balance de los sindicatos ha sido de "éxito" y han asegurado que su seguimiento ha superado las expectativas de las organizaciones sindicales.

Antonio Garamendi presidente de la CEOE ha hecho balance de la huelga general de este pasado 11N y ha sido contundente: "Ayer hablábamos de definir la huelga como una huelga oficial, política y preventiva, y Pepe Álvarez la llamó atípica, por lo que se define a sí mismo".

El presidente de la CEOE responde a que la huelga ha sido un fracaso ya que, el propio Garamendi ha resumido que una media del 5% en los sectores de España, es un "fracaso". También ha sido claro sobre las cifras que no dan tras la huelga y Garamendi destaca las palabras de Unai Sordo: "Dijo Unai que la hostelería estaba parada en un 68%" y alega que ayer los bares y comercios estaban todos abiertos con la gente paseando tranquilamente.

¿Nos esperan más paros?

Lo primero que ha querido hacer Garamendi tras la pregunta de Susanna ha sido agradecer a las empresas y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado por su labor, ya que él cree que parece que son los responsables pero que gracias a ellos "podemos vivir algunos en paz", explica el presidente de la CEOE.

Respondiendo a la pregunta de las pérdidas, Garamendi calcula cinco mil millones de euros: "Pero esto no es la imagen que debe dar España. Por último, creo que en 50 años de democracia robusta, los españoles tenemos el derecho de ir a votar, de forma tranquila. Por tanto, llamo al orden y a la moderación de todos los españoles".

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