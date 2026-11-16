El PIB crece, pero los españoles se sienten más pobres: "Antes salías y ahora te tienes que privar"

El PIB ha crecido más de medio punto en el tercer trimestre situando la tasa interanual en el 2,7%. Somos casi un 3% más ricos que el año pasado, por encima de la media europea. Eso dicen los datos macroeconómicos. ¿Lo siente así en su bolsillo?

Según datos de Eurostat, la realidad de los españoles es más bien la contraria: somos el quinto país de la UE con mayor tasa de pobreza material y social.

Más pobres que nosotros son Rumanía, Bulgaria, Grecia y Hungría. El resto de Europa, nos supera en bienestar. Este descenso se va registrando desde 2015, pero se ha pronunciado especialmente en los últimos cinco años.

"¿Calientas bien tu casa? A medias"

Nos desplazamos a un barrio de clase media con una pregunta muy clara: ¿está mejor, o peor económicamente que en 2015? La respuesta ha sido unánime, con risas incluidas ante el mero planteamiento: "Peor".

Este es uno de los diálogos, nos responde una mujer de unos cincuenta años que hace la compra junto a su hija: "Muchísimo peor, antes salías y ahora te tienes que privar". ¿Va al cine? "Tampoco". ¿Podría asumir un gasto imprevisto de 800 euros? "Tampoco". ¿Calientas bien tu casa? "A medias". ¿Puedes comer carne o pescado dos veces a la semana? "Sí, voy mirando el congelado, que es más barato". ¿Puede permitirse una semana de vacaciones fuera de casa? "De vacaciones llevo cinco años sin ir".

"Si me sigues preguntando, acabarás prestándome dinero"

Las preguntas responden a un cuestionario de Eurostat sobre carencia material severa. Contestar afirmativamente a siete de las trece preguntas significa entrar en la pobreza objetiva, y muchos de estos vecinos rozan la línea roja.

Estefanía, autónoma, responde a la pregunta en su peluquería: "Peor. Con los impuestos que hay no puedes contratar a nadie". Samuel nos asegura que, si le hacemos el cuestionario completo, tendremos que acabar prestándole dinero.

Emplea un tono jocoso, pero reconoce que, sin la ayuda de su hermano, no podría salir adelante. "Hay que echar una mano a la familia siempre", dice Matías. Refiriéndose así, otra vez, al colchón familiar.

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