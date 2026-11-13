El pronóstico de Marcos de Quinto para las elecciones generales: ¿quién se lleva la mayoría absoluta?

A solo 16 días de las elecciones, nos encontramos más cerca del periodo transcurrido desde su convocatoria adelantada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Ahora, las encuestas ya empiezan a dibujar escenarios cada vez más próximos a las urnas. En este contexto, 'Demócrata' ha desarrollado una herramienta interactiva a través de la que se puede acceder a un simulador electoral para realizar un pronóstico propio de los resultados.

A través del botón 'Participa', se accede a la configuración del reparto de los 350 escaños del Congreso de los Diputados. El pasado viernes ya fue nuestra colaboradora Elisa Beni y el diputado socialista Víctor Gutiérrez quien se atrevió con su propia predicción. Hoy, ha sido el turno del economista Marcos de Quinto, muy crítico con el Gobierno de Pedro Sánchez.

El descalabro del PSOE

El economista ha querido ir más allá de las encuestas y se ha aventurado con una bajada total del PSOE y un aumento del PP. Al partido de Alberto Núñez Feijóo, le ha otorgado 138 escaños, un número aumentado en comparación con las encuestas. Para Marcos de Quinto, el PP "tiene que mejorar sus resultados del 2023".

Para el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el empresario ha querido destacar el descalabro total del PSOE dándoles 99 escaños: "Van a empezar a aparecer muchas cosas y eso va a hacer que se queden sus votantes en casa". Un número muy por debajo de lo que muestran las encuestas con una disminución por debajo de los 100 escaños.

Siguiendo a la derecha, Vox sale reforzado con un total de 72 escaños, sumando 210 escaños las formaciones políticas de derechas. Para Frente Amplio, el partido de Ada Colau, Marcos de Quinto los sitúa en 10 escaños.

Para llegar a la suma de 350 escaños, el empresario ha repartido los escaños restantes otorgándoles 8 escaños a ERC, 1 a UPN, Adelante Andalucía 3, Junts 4 escaños, EH Bildu 9, PNV 4, BNG 1 y CC a 1 escaño.

Varios de los colaboradores se han mostrado sorprendidos tras la gran bajada de Junts anunciada por de Quinto: "No damos crédito", decían los colaboradores.

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