Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

Detención

La Guardia Civil detiene en Almería a un hombre belga huido tras atropellar en su país a un policía

Sobre el detenido pesaba una Orden Europea de Detención y Entrega. Se le acusa de un delito de homicidio en grado de tentativa por las autoridades de Bélgica.

Imagen de un coche de la Guardia Civil

Imagen de un coche de la Guardia Civil Europa Press

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

Detenido en Almería un varón belga sobre el que pesaba una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE). Se le acusa de un delito de homicidio en grado de tentativa por las autoridades de Bélgica.

El Instituto Armado ha informado de que la Guardia Civil lo ha detenido en la localidad andaluza. Huyó de su país después de provocar lesiones graves a un policía. Los agentes, a través de los mecanismos de cooperación policial internacional, tuvieron conocimiento de que el presunto autor de los hechos podría haber huido a España, concretamente a Almería, permaneciendo oculto en la localidad de San Juan de los Terrenos, en el municipio de Pulpí.

Tras los trámites pertinentes los agentes procedieron a su identificación y localización, llevando a cabo la detención del sospechoso, evitando así el riesgo de fuga.

El temor de los vecinos del edificio de 'El Ruso', donde explotó la bomba de Oviedo: "Pudo ser una catástrofe"

Los vecinos del edificio de 'El Ruso'

Publicidad

Sociedad

Noticias de hoy, sábado 8 de agosto de 2026

Noticias hoy, viernes 13 de noviembre de 2026

Imagen del videopodcast de 3x3N del episodio 'Crsis migratoria: El Hierro, al límite"

Las llegadas de migrantes llevan a El Hierro al límite: la emergencia migratoria, las rutas más peligrosas y el origen de la crisis, en el nuevo episodio de '3x3N'

Imagen de un coche de la Guardia Civil

La Guardia Civil detiene en Almería a un hombre belga huido tras atropellar en su país a un policía

Imagen de archivo de un coche de bomberos
Incendio

Al menos dos muertos en el incendio de un edificio en Gran Canaria

Vista de Nueva York
Efemérides

Efemérides de hoy 13 de noviembre de 2026: ¿Qué pasó el 13 de noviembre?

Los vecinos del edificio de 'El Ruso'
Oviedo

El temor de los vecinos del edificio de 'El Ruso', donde explotó la bomba de Oviedo: "Pudo ser una catástrofe"

El miedo está instalado entre las familias que esperan garantías tras la explosión en Villafría, en Oviedo. Fueron desalojados y ahora cuesta volver.

Imagen de archivo de la Policía Nacional
Violencia machista

Detienen a un hombre en Gijón por matar a puñaladas a su expareja

La Policía nacional ha detenido a un hombre de alrededor de 40 años por apuñalar mortalmente a su expareja y atacarla con arma blanca en el cuello y abdomen.

Récord de población en España

España bate su récord de población y roza ya los 50 millones de habitantes

Antena 3 Noticias

Escaparates rotos y saqueos en varios comercios de Barcelona tras los disturbios en la huelga general

Tres menores desenmascaran a un hombre que concertó una cita sexual con quien creía que era una niña de 14 años

Tres menores desenmascaran a un hombre que concertó una cita sexual con quien creía que era una niña de 14 años

Publicidad