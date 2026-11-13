La Guardia Civil detiene en Almería a un hombre belga huido tras atropellar en su país a un policía

Detenido en Almería un varón belga sobre el que pesaba una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE). Se le acusa de un delito de homicidio en grado de tentativa por las autoridades de Bélgica.

El Instituto Armado ha informado de que la Guardia Civil lo ha detenido en la localidad andaluza. Huyó de su país después de provocar lesiones graves a un policía. Los agentes, a través de los mecanismos de cooperación policial internacional, tuvieron conocimiento de que el presunto autor de los hechos podría haber huido a España, concretamente a Almería, permaneciendo oculto en la localidad de San Juan de los Terrenos, en el municipio de Pulpí.

Tras los trámites pertinentes los agentes procedieron a su identificación y localización, llevando a cabo la detención del sospechoso, evitando así el riesgo de fuga.