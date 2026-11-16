Última hora de las elecciones generales 2026 en directo: El PP propone una "ley de nietos vasca" para quienes dejaron Euskadi por el terrorismo

Cuarto día de campaña y el ritmo sigue siendo frenético. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez recibirá en la Moncloa al mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, mientras el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo participará en mítines en Lleida y Navarra, y el de Vox, Santiago Abascal, en Tenerife. En Madrid, el portavoz del Frente Amplio, Pablo Bustinduy, presentó el programa electoral en una rueda de prensa, y la líder de esta candidatura, Ada Colau, intervendrá en un acto centrado en el tema de la vivienda.

Nuevas encuestas

Quedan menos de dos semanas para el 29 de noviembre y hay encuestas nuevas. NC Report para La Razón apunta que la mayoría de PP y Vox "resiste en el arranque de campaña con hasta 205 diputados". Según este sondeo, el PSOE recupera medio punto, pero sigue a seis del PP, mientras Vox duplica su representación de las últimas generales.

Según la encuesta 40dB. para El País y la Cadena SER el PSOE mantendría un apoyo muy similar al de las elecciones de 2023. Con una horquilla que iría de los 117 a los 123 diputados, pero los partidos a su izquierda se desploman y al bloque de la derecha sus suma sí les daría para gobernar.

Sigma Dos para El Mundo apunta que Vox duplicaría su representación. Podría lograr dos escaños en Galicia y dispararse en Cataluña. Las derechas sumarían para formar gobierno. El PSOE, baja respecto al 23, se quedaría con 105 o 111 diputados. La encuesta de ABC, por su parte, se centra en cómo quedarían repartidos los senadores en la cámara alta. Según el sondeo, el panorama no cambiaría mucho y el PP mantendría la mayoría absoluta, pero no sumaría tres quintos con Vox.

El que acaba de terminar ha sido el primer fin de semana de campaña y la tónica ha sido parecida. Pedro Sánchez ha ondeado la bandera española y, por primera vez, ha pedido el voto más allá de la izquierda. Ha apelado textualmente "a la gente moderada y constitucionalista". Alberto Núñez Feijóo se ha centrado en las últimas horas en aquellos que viven en el medio rural. Santiago Abascal en la ley de nietos a la que califica de "trampa". Ada Colau propone reducir los trámites para los autónomos.

Yolanda Díaz retira su candidatura a directora de la OIT

A primera hora de este lunes, se ha conocido que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, retira su candidatura para intentar dirigir la Organización Internacional del Trabajo (OIT), apenas dos horas antes de enfrentarse en unas elecciones secretas al actual líder y aspirante a la reelección, Gilbert F. Houngbo. La candidatura de Díaz, presentada por el Gobierno español, aspiraba a situar por primera vez a una mujer al frente de la institución, fundada en 1919.

Recuerda que aquí puedes seguir la última hora de la campaña electoral de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre.