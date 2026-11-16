Elecciones generales
Última hora de las elecciones generales 2026 en directo: El PP propone una "ley de nietos vasca" para quienes dejaron Euskadi por el terrorismo
Pedro Sánchez recibe hoy en la Moncloa a Lula da Silva. Sigue aquí la última hora de la campaña electoral de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre.
- Así dibujan las encuestas el escenario de las elecciones generales del 29-N tras el arranque de campaña
- Sánchez promete blindar la subida de las pensiones con el IPC y pide una "mayoría amplia" en las elecciones generales
- Feijóo se compromete a "presentar los Presupuestos en la primavera de 2027" si gobierna tras las elecciones generales
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Cuarto día de campaña y el ritmo sigue siendo frenético. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez recibirá en la Moncloa al mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, mientras el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo participará en mítines en Lleida y Navarra, y el de Vox, Santiago Abascal, en Tenerife. En Madrid, el portavoz del Frente Amplio, Pablo Bustinduy, presentó el programa electoral en una rueda de prensa, y la líder de esta candidatura, Ada Colau, intervendrá en un acto centrado en el tema de la vivienda.
Nuevas encuestas
Quedan menos de dos semanas para el 29 de noviembre y hay encuestas nuevas. NC Report para La Razón apunta que la mayoría de PP y Vox "resiste en el arranque de campaña con hasta 205 diputados". Según este sondeo, el PSOE recupera medio punto, pero sigue a seis del PP, mientras Vox duplica su representación de las últimas generales.
Según la encuesta 40dB. para El País y la Cadena SER el PSOE mantendría un apoyo muy similar al de las elecciones de 2023. Con una horquilla que iría de los 117 a los 123 diputados, pero los partidos a su izquierda se desploman y al bloque de la derecha sus suma sí les daría para gobernar.
Sigma Dos para El Mundo apunta que Vox duplicaría su representación. Podría lograr dos escaños en Galicia y dispararse en Cataluña. Las derechas sumarían para formar gobierno. El PSOE, baja respecto al 23, se quedaría con 105 o 111 diputados. La encuesta de ABC, por su parte, se centra en cómo quedarían repartidos los senadores en la cámara alta. Según el sondeo, el panorama no cambiaría mucho y el PP mantendría la mayoría absoluta, pero no sumaría tres quintos con Vox.
El que acaba de terminar ha sido el primer fin de semana de campaña y la tónica ha sido parecida. Pedro Sánchez ha ondeado la bandera española y, por primera vez, ha pedido el voto más allá de la izquierda. Ha apelado textualmente "a la gente moderada y constitucionalista". Alberto Núñez Feijóo se ha centrado en las últimas horas en aquellos que viven en el medio rural. Santiago Abascal en la ley de nietos a la que califica de "trampa". Ada Colau propone reducir los trámites para los autónomos.
Yolanda Díaz retira su candidatura a directora de la OIT
A primera hora de este lunes, se ha conocido que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, retira su candidatura para intentar dirigir la Organización Internacional del Trabajo (OIT), apenas dos horas antes de enfrentarse en unas elecciones secretas al actual líder y aspirante a la reelección, Gilbert F. Houngbo. La candidatura de Díaz, presentada por el Gobierno español, aspiraba a situar por primera vez a una mujer al frente de la institución, fundada en 1919.
Más Noticias
Recuerda que aquí puedes seguir la última hora de la campaña electoral de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre.
Última hora de las elecciones generales 2026 en directo: Rufián desea "lo mejor" a Yolanda Díaz
El cabeza de lista de ERC al Congreso de los Diputados por Barcelona, Gabriel Rufián, ha deseado hoy en el 'Forum Europa. Tribuna Catalunya' "lo mejor" a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a pesar de sus "diferencias", tras anunciar esta su renuncia a intentar dirigir la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Así lo indicó Rufián en el encuentro informativo organizado por Nueva Economía Fórum en Barcelona, después de que Díaz anunciase que retira su candidatura para intentar dirigir la OIT, apenas dos horas antes de enfrentarse en unas elecciones secretas al actual líder y aspirante a la reelección, Gilbert F. Houngbo, en Ginebra.
Última hora de las elecciones generales 2026 en directo: Frente Amplio lanza su spot de campaña al 29N con música de María Arnal y volcado en los inquilinos y pensionistas
Frente Amplio ha lanzado su spot de campaña centrado en los inquilinos y pensionistas bajo el título 'Aquí nos vais a encontrar', que evoca la canción homónima que acompaña al vídeo interpretada por María Arnal.
La pieza audiovisual muestra una imagen inicial de Ada Colau subida en la tribuna de oradores del Pleno del Congreso, para dar paso a diferentes personas que representan a inquilinos, clase trabajadora y pensionistas que cantan el tema que acompaña al spot.
Última hora de las elecciones generales 2026 en directo: Colau dice que la OIT pierde a la mejor aspirante tras la retirada de Yolanda Díaz
La candidata de Frente Amplio a las elecciones generales del 29N, Ada Colau, ha dicho que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) pierde a la mejor presidenta posible tras retirarse la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, de la carrera para dirigir este organismo internacional.
"La OIT pierde a la mejor directora posible. En un mundo que necesita más que nunca trabajo con derechos y justicia social, Yolanda Díaz, tras su excelente labor como ministra, era una gran oportunidad para avanzar", ha destacado a través de un mensaje en 'X'.
Última hora de las elecciones generales 2026 en directo: El PP propone una "ley de nietos vasca" para quienes dejaron Euskadi por el terrorismo
El Partido Popular ha anunciado hoy que entre sus propuestas de Gobierno está una "ley de nietos vasca", una reforma legal para facilitar la voluntaria participación en las elecciones de aquellas personas que fueron expulsadas de Euskadi en los momentos más duros de la violencia y el terror de ETA.
Fuentes del PP han explicado que esta es una de las medidas que todavía no se conocían del programa electoral de Alberto Núñez Feijóo, que contiene 249 propuestas.
Hoy se anunciará en el mitin en el que intervendrá el candidato a la presidencia en Pamplona.
Última hora de las elecciones generales 2026 en directo: Feijóo continúa su campaña en Lleida y Pamplona
El líder del Partido Popular y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, continúa hoy su campaña electoral de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre con una visita a una explotación agrícola y ganadera en Lleida y un mitin en Pamplona junto a la presidenta de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Cristina Ibarrola, partido con el que concurre en coalición en la comunidad.
De esta manera, el jefe de la oposición regresará por la mañana a Cataluña, cuatro días después de abrir la campaña electoral en Badalona (Barcelona), y pisará por primera vez Navarra desde la convocatoria electoral.
Última hora de las elecciones generales 2026 en directo: Cuerpo desea "lo mejor" a Díaz
El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha deseado "lo mejor" a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a la vez que ha señalado que "es una pena" que su candidatura para dirigir la Organización Internacional del Trabajo (OIT) no lograra los apoyos necesarios.
Díaz informó a primera hora de la mañana de la retirada de su candidatura, apenas dos horas antes de enfrentarse en unas elecciones secretas al actual líder y aspirante a la reelección, Gilbert F. Houngbo, en Ginebra, para evitar "dividir al movimiento sindical" y "preservar su unidad".
Última hora de las elecciones generales 2026 en directo: Pedro Sánchez anuncia más impuestos a fondos propietarios de vivienda y permisos para cuidar hijos menores de 8 años
El presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, ha prometido que los grandes fondos propietarios de vivienda pagarán más impuestos y, además, va a crear una nueva prestación para el cuidado retribuido de hijos menores de 8 años.
Son medidas que están incluidas en el programa electoral del PSOE para las elecciones generales del 29 de noviembre, tal y como ha anunciado el líder socialista en un mitin este domingo en Alcorcón (Madrid).
Última hora de las elecciones generales 2026 en directo: Vox, papel decisivo tras los comicios del 29N
En las elecciones generales del 29N, Vox se perfila como una fuerza clave para la formación de un bloque de gobierno de derecha alternativo a la coalición de izquierda y confía en que su crecimiento marcará el rumbo del nuevo ejecutivo y será la garantía del cambio.
Su presidente, Santiago Abascal, está convencido de ello: "Vox es la única alternativa real", asegura sin resignarse siquiera a un papel secundario como socio de coalición indispensable que permita al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, alcanzar la Moncloa.
Tanto es así que cuando se le pregunta en público si será el vicepresidente de un hipotético gobierno encabezado por Feijóo responde tajante que se presenta para ganar las elecciones y ser presidente.
Última hora de las elecciones generales 2026 en directo: Frente Amplio planteará medidas de "justicia fiscal" para acabar con las grandes herencias
La candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau, avanzó ayer que su coalición planteará para las próximas elecciones generales medidas de "justicia fiscal" para acabar con las grandes herencias de "muchos millones" de euros, aunque no ha concretado la fórmula.
"Si entramos fuertes en el próximo gobierno progresista, nos comprometemos a llevar como propuesta el hecho de acabar con herencias a partir de cantidades importantes de dinero", ha dicho en una entrevista en el canal de televisión La Séptima.
Última hora de las elecciones generales 2026 en directo: Abascal inicia una gira por Canarias en la que visitará Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote
El líder de Vox y candidato de este partido a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, Santiago Abascal, inicia hoy una gira por las Islas Canarias en la que visitará Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote y aprovechará para seguir ahondando en su mensaje de "prioridad nacional, desregulación y remigración".
Hoy, Abascal se trasladará a Tenerife para ofrecer un mitin en Santa Cruz de Tenerife a las 19:00 horas, y el martes estará a las 12:00 horas en el parque José Ramírez Cedá de Lanzarote para atender a los medios de comunicación, y por la tarde intervendrá en un acto de campaña en Las Palmas de Gran Canaria también a las 19:00 horas.
Así, durante unos días Abascal cambiará la furgoneta con la que está recorriendo España por el avión y visitará las Islas Canarias en campaña.
Última hora de las elecciones generales 2026 en directo: Abascal ve existenciales estas elecciones
El candidato de Vox a presidir el Gobierno, Santiago Abascal, ha asegurado que los del 29 de noviembre son unos comicios son una elección existencial porque "España no resiste 4 años más de Pedro Sánchez".
Acusa al Gobierno de destruir los servicios públicos, por lo que Vox se presenta para responder a la emergencia que considera que vive España.
Última hora de las elecciones generales en directo: Lula se reunirá con Sánchez en Madrid
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha asegurado que viajará a Madrid para reunirse con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, tras poner fin su agenda en el marco la Cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), a pesar de la cancelación por parte del PSOE del acto en el que iban a participar ambos hoy debido a una afonía del mandatario brasileño.
Última hora de las elecciones generales en directo: Feijóo pide concentrar el voto en PP para "abrir un tiempo nuevo"
El presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, pidió ayer, en un mitin celebrado en Santander ante unas 4.000 personas, movilizar el voto para su formación de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.
Feijóo defendió que España necesita "decencia, ambición y gestión" para abrir una nueva etapa política.
El expresidente gallego también acusó al actual Gobierno de España, liderado por Pedro Sánchez, de haber llevado al país a la "decadencia", con "un régimen de corrupción, de incompetencia y de jetas".
Última hora de las elecciones generales, en directo: El PSOE incluye en el programa electoral la semana laboral de 37 horas y media y empezar la negociación para bajarla a 35
El PSOE ha incluido en su programa electoral completar la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas y fomentar la negociación colectiva para reducirla a 35 horas semanales.
Los socialistas abogan por reducir las horas de trabajo para ganar tiempo para "la familia, los cuidados, el descanso y la vida personal" sin perder salario. También señalan que esta reducción de las horas de trabajo se aplicará siguiendo un calendario "que beba del diálogo social" y con "periodos transitorios" que faciliten su implementación a las pequeñas y medianas empresas.
Última hora de las elecciones generales, en directo: Yolanda Díaz retira su candidatura de la OIT
Yolanda Díaz ha anunciado que retira su candidatura a la dirección general de la Organización Internacional del Trabajo a través de Bluesky.
Última hora de las elecciones generales, en directo: Dos de cada tres españoles se plantearía no votar a un partido que haga esto
Climate Opinion Research Exchange elabora otro tipo de encuesta de cara a las elecciones generales del 29-N y apunta que dos de cada tres españoles, el 69 %, se plantearían dejar de votar a un político que declarase abiertamente que no piensa actuar ni prepararse frente al cambio climático y los fenómenos meteorológicos extremos, una penalización electoral que afecta a todo el espectro ideológico. El estudio concreta además que el rechazo en las urnas al retardismo climático alcanza al 81 % entre los votantes de centroizquierda y llega hasta el 57 % en la extrema derecha. Más de la mitad de los ciudadanos ya ha sufrido episodios extremos, olas de calor (9 de cada 10), sequías (57 %), tormentas intensas (51 %), inundaciones (43 %) e incendios (42 %), y teme tanto su impacto ambiental (87 %) como el encarecimiento de los alimentos (86 %), la energía o los seguros.
Última hora de las elecciones generales, en directo: La anécdotas de estos últimos actos
Y como en cada acto de campaña son varias las imágenes curiosas y anécdotas que se suceden. Si Sánchez sorprendía declarando su amor a Begoña Gómez en los actos pasados ahora ha recurrido a su madre que no solo ha arropado al presidente sino que también ha sacado a bailar a Fernando Grande-Marlaska. Santiago Abascal no dudó en subirse al capó de un coche para saludar a la gente que se quedó fuera. La candidata de Junts, Miriam Nogueras, ha tenido que confesar ante los asistentes al acto que "se le bajan los pantalones". Sin duda los que más contenido están dando son los socialistas que hasta han creado "Super Perro Bross", un videojuego que encontramos en la web socialista, donde el protagonista es un perro que recolecta huesos y que si no esquiva la motosierra, pierde.
Última hora de las elecciones generales, en directo: Nuevas encuestas de cara al 29-N
Arranca la semana con nuevas encuestas. NC Report para La Razón apunta que la mayoría de PP y Vox "resiste en el arranque de campaña con hasta 205 diputados". Según este sondeo, el PSOE recupera medio punto, pero sigue a seis del PP, mientras Vox duplica su representación de las últimas generales. Según la encuesta 40dB. para El País y la Cadena SER el PSOE mantendría un apoyo muy similar al de las elecciones de 2023. Con una horquilla que iría de los 117 a los 123 diputados, pero los partidos a su izquierda se desploman y al bloque de la derecha sus suma sí les daría para gobernar. Sigma Dos para El Mundo apunta que Vox duplicaría su representación. Podría lograr dos escaños en Galicia y dispararse en Cataluña. Las derechas sumarían para formar gobierno. El PSOE, baja respecto al 23, se quedaría con 105 o 111 diputados. La encuesta de ABC se centra en cómo quedarían repartidos los senadores en la cámara alta. Según el sondeo el panorama no cambiaría mucho y el PP mantendría la mayoría absoluta, pero no sumaría tres quintos con Vox.
Última hora de las elecciones generales, en directo: Agenda de campaña para este lunes
Y tras el fin de semana el lunes también arranca frenético. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su cuarto día de campaña electoral recibirá en la Moncloa al mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, mientras el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo participará en mítines en Lleida y Navarra, y el de Vox, Santiago Abascal, en Tenerife. En Madrid, el portavoz del Frente Amplio, Pablo Bustinduy, presentó el programa electoral en una rueda de prensa, y la líder de esta candidatura, Ada Colau, intervendrá en un acto centrado en el tema de la vivienda.
Última hora de las elecciones generales, en directo: el candidato popular por Guipúzcoa sufre un ataque
El candidato popular por Guipúzcoa, Jon Echevarría, sufrió un ataque en Barakaldo (Vizcaya) este sábado. Un grupo de encapuchados le han lanzado piedras y huevos. Alberto Núñez Feijóo ha condenado esta agresión y ha cambiado la agenda. Estará en n Guipúzcoa para apoyar al candidato de su formación al Congreso en esa plaza. El PSOE también ha condenado esta agresión.
Última hora de las elecciones generales, en directo: Primer fin de semana de campaña
Buenos días y bienvenidos a una nueva jornada de información en directo sobre la campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre. Primer fin de semana de campaña y el ritmo ha sido frenético. Pedro Sánchez, bandera en mano y desde Alcorcón, ha prometido que los grandes fondos propietarios de vivienda pagarán más impuestos y además va a crear una nueva prestación para el cuidado retribuido de hijos menores de 8 años. El presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido en Santander movilizar el voto para su formación de cara al 29-N. Durante su intervención, ha acusado al actual Gobierno de España de haber llevado al país a la "decadencia" con "un régimen de corrupción, de incompetencia y de jetas". Santiago Abascal, ha advertido de que el partido no tiene "un enemigo mayor que las encuestas en estos momentos" y Ada Colau, ha asegurado que el voto a esta formación política "es el que decide que Feijóo y Abascal no gobiernen".
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