El mensaje de Alberto Núñez Feijóo a todos los pensionistas de España: “No voy a jugar en ellos”

Durante su visita a El Hormiguero, Alberto Núñez Feijóo ha repasado la actualidad política de cara a las próximas elecciones generales del 29 de noviembre: desde la huelga general, un “acto camuflado de campaña electoral” hasta el “declive” del PSOE.

Pablo Motos le ha preguntado al líder del Partido Popular por las pensiones, y Alberto Núñez Feijóo ha querido mandar un mensaje a todos los pensionistas de España. Mirando a cámara, Feijóo se ha dirigido a todos ellos, con un discurso de un minuto para transmitirles tranquilidad.

“No voy a jugar con ellos, no voy a meterlos miedo”, ha comenzado el líder del PP, garantizando que las pensiones se actualizarán anualmente de acuerdo al IPC. También ha asegurado que, si sale elegido el 29 de noviembre, el objetivo de su Gobierno será “garantizar la viabilidad del sistema público de pensiones” de cara al futuro.

“Si gobierno, las pensiones en España estarán actualizadas”, ha cerrado Feijóo su discurso, calificando como “sagradas” las actualizaciones, siendo su prioridad número uno de su gobierno. ¡Dale al play y escucha todas sus declaraciones al completo en el vídeo!