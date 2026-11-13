Así han vestido los famosos en los Latin Grammy 2026: del vestido de tul de Rosalía al look animal print de Bad Gyal

La celebración de la 27.ª edición de los Latin Grammy 2026, que tuvo lugar anoche en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, nos ha dejado un gran espectáculo de moda. Los famosos que han pasado por la alfombra roja han deslumbrado con sus elecciones, desde el look angelical de Rosalía hasta el atrevido animal print de Bad Gyal. Repasamos algunos de los mejores estilismos de los invitados.

Rosalía

La cantante catalana fue la gran protagonista de la noche, no solo por llevarse el premio al mejor álbum del año, entre otros, sino también por su espectacular vestido firmado por Matières Fécales. Un diseño de tul, con cuerpo drapeado semitransparente, corte en la cintura y falda con un gran volumen, igual que las mangas. Un look angelical muy acorde con su era LUX.

Rosalía | Gtres

Nathy Peluso

Nathy Peluso estaba radiante con un diseño bicolor de la colección primavera-verano 2026 de Richard Quinn, compuesto por un corsé de terciopelo negro de tiro bajo y una voluminosa falda blanca de tul. Todo, decorado con un lazo negro con una gran flor roja.

Nathy Peluso | Gtres

Leiva

El músico madrileño destacó con un traje cruzado color amarillo pastel, un gorro color hueso y unos mocasines con flecos —un guiño boho muy en tendencia esta temporada—.

Leiva | Gtres

Ana de Armas

Ana de Armas desfiló por el photocall con una sonrisa y derrochando amor al lado de Beto Montenegro. Adelantándose a la temporada, la actriz cubana eligió un vestido de inspiración romántica de la colección primavera-verano 2027 de Elie Saab, una prenda de color azul y estampado floral en tonos lilas y verdes con detalles de encaje, falda asimétrica con abertura y cola a un lado que le añadía ese toque de glamour que requería la ocasión.

Ana de Armas y Beto Montenegro | Gtres

Karol G

La artista colombiana brilló con un vestido blanco firmado por Celia Kritharioti, con una falda voluminosa de tul y cuerpo entallado hasta los muslos, efecto corsé, escote bardot y mangas fruncidas.

Karol G | Gtres

Bad Gyal

Alba Farelo, más conocida como Bad Gyal, apostó por un atrevido vestido animal print de serpiente de Salih Balta, con escote palabra de honor, corte sirena y cut outs que simulaban mostrar las braguitas.

Bad Gyal | Getty Images

Camila Cabello

Camila Cabello se decantó por un estilismo lencero en color rosa pastel de Simone Rocha, compuesto por un top satinado con blonda y una falda midi. Como complemento, llevó una estola de plumas que arrastraba como si fuera la cola de un vestido nupcial.

Camila Cabello | Gtres

Niña Pastori

La cantaora estaba radiante con un vestido turquesa repleto de pedrería y con plumas en zigzag envolviendo el diseño, un clutch a juego y el pelo peinado en una coleta alta.

Niña Pastori | Gtres

Janet Jackson

La estrella estadounidense apostó por un conjunto morado compuesto de chaqueta estructurada y pantalón con volumen. Un diseño de la firma Luar.

Janet Jackson | Gtres

Daddy Yankee

Daddy Yankee acudía a recibir el reconocimiento como Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación. Fue del brazo de su madre, Rosa Rodríguez, y escogió un traje negro con la americana decorada con apliques brillantes que parecían gotitas de agua cayendo desde los hombros. Destacaron sus accesorios: varios collares de perlas haciendo layering y demostrando que los collares también son para hombres.

Daddy Yankee en los Latin Grammy 2026 | Getty Images

Alaska y Mario Vaquerizo

La pareja sorprendió con unos llamativos monos ajustados repletos de brillo: el de ella, morado; el de él, negro.

Alaska y Mario Vaquerizo | Gtres

Juanes

Juanes, fiel a su estilo, lució un pantalón negro acampanado, una cazadora de cuero de efecto desgastado y una camisa con estampado animal print discreto.