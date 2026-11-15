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Un duelo de máxima exigencia

Cuatro empates y un error en la A deciden la semana más igualada entre David y Moisés en Pasapalabra

La legendaria rivalidad entre David y Moisés ha alcanzado cotas insólitas de igualdad durante los últimos cinco programas, firmando una secuencia histórica repleta de tablas que solo pudo romperse por pequeños detalles.

Moisés pone suspense al empate a 22 con David en AlaZ: ¿tiene opciones de bote?

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Julián López
Julián López
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La exigencia de Pasapalabra no conoce tregua, y los espectadores han podido comprobarlo esta semana con uno de los cara a cara más igualados y emocionantes que se recuerdan entre David y Moisés. La tensión en el plató se cortaba con cuchillo en cada entrega, donde el nivel de aciertos rozó la perfección y demostró por qué ambos concursantes forman parte ya de la historia dorada del programa.

A lo largo de cinco programas consecutivos, la balanza fue incapaz de inclinarse hacia un lado de forma definitiva durante la mayor parte del ciclo, obligando a los dos contrincantes a exprimir al máximo sus conocimientos bajo la atenta mirada de Roberto Leal.

Una semana marcada por la igualdad absoluta

El pulso comenzó a fraguarse en una primera jornada donde las opciones tácticas y la prudencia marcaron el ritmo. Aquel primer enfrentamiento se saldó con tablas, evidenciando que ninguno de los dos estaba dispuesto a regalar un solo segundo al rival.

La tónica se mantuvo inalterable en los días siguientes. Tanto el tercer programa de la semana, donde David apretó los dientes hasta alcanzar los 22 aciertos en el último suspiro, como la cuarta entrega, con un pulso de altura a 23 aciertos, reflejaron una sincronía casi imposible de desequilibrar.

El error inicial que rompió el equilibrio

Sin embargo, la dinámica perfecta de empates se vio sacudida por un instante clave al inicio del programa del martes. Un tropiezo en los compases iniciales, concretamente con un fallo de David en la letra A, lastró sus opciones durante toda la tarde y abrió una brecha que Moisés supo administrar con veteranía hasta el bocinazo final.

¡David falla en la A! Su inicio errático le castiga en AlaZ sin llegar a empatar con Moisés

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La semana se cerró con el broche de oro de la entrega del viernes, donde la tensión acumulada dio paso a la deportividad, a los comentarios distendidos y a la complicidad que caracteriza el final de cada tarde en AlaZ.

Concentración máxima: David amaga con romper el empate a 23 con Moisés en AlaZ

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Unas jornadas para el recuerdo que reafirman el altísimo nivel competitivo de Pasapalabra y la capacidad de sus protagonistas para mantener a toda la audiencia pegada a la pantalla.

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