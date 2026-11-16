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Casting abierto para El 1%: así puedes participar en la nueva temporada del concurso de Antena 3
El concurso presentado por Arturo Valls, uno de los grandes éxitos de entretenimiento de Antena 3, vuelve a abrir su proceso de selección de concursantes.
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El 1% se prepara para volver a buscar nuevos participantes. El formato, que pone a prueba la lógica y el sentido común de los concursantes a través de preguntas de ingenio, abre un nuevo casting para quienes quieran ponerse a prueba en plató.
Los interesados en formar parte de una futura edición pueden ver ya abierto el proceso de inscripción. Ingenio, observación y capacidad para pensar de forma diferente son algunas de las claves de este concurso presentado por Arturo Valls. Aquí, no siempre gana quien más conocimientos acumula, sino quien es capaz de encontrar la respuesta que solo una pequeña parte de la población consigue resolver.
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