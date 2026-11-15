¡Lola Índigo se niega a votar! La coach, incapaz de elegir entre Darío y Omar en La Voz

Darío y Omar, del equipo de Melendi, han protagonizado un duelo de lo más igualado en la Batalla de Ganadores de La Voz 2026. Sus actuaciones han puesto en un aprieto a los coaches, especialmente a Lola Índigo, que ha sido incapaz de elegir a su favorito.

En esta nueva fase, los talents se enfrentan individualmente y son los otros tres coaches quienes votan por el aspirante que prefieren. En esta ocasión, Pablo López y Mika ya habían dado sus votos a Omar, pero Lola Índigo no lo tenía tan claro.

Cuando ha llegado su turno, la cantante ha reconocido que no quería votar porque había visto el duelo demasiado igualado. Además, ha querido elogiar el papel de Darío, dejando claro que su actuación también merecía un reconocimiento.

Aunque los votos de sus compañeros ya habían inclinado la balanza a favor de Omar, Lola Índigo ha querido destacar el talento de Darío antes de dar por terminado el enfrentamiento. Un momento que ha reflejado la dificultad de elegir entre dos voces que han conseguido convencer a los coaches.