"Soy incapaz de aguantarme la mala leche": el secreto mejor guardado de Nuria Roca

El Hormiguero ha despedido la semana, como siempre, con la habitual tertulia de actualidad en la que Cristina Pardo, Tamara Falcó, Nuria Roca, Juan del Val y el propio Pablo Motos hablan sobre algunos de los temas más sonados del momento.

En este momento, el presentador ha querido saber qué truco tienen los colaboradores para esconder su mal humor. Nuria, rápidamente ha tomado la palabra y ha dicho que ella es incapaz de esconder su "mala leche".

Juan del Val, entre risas, ha dado fe de lo que decía su mujer y ha contado un desternillante capítulo de enfado que les ha ocurrido poco antes de acudir al plató. ¡Imperdible!