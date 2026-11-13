TEDAX advierte sobre las falsas alertas de bomba en España: "Alguno se va a arrepentir de estas bromas"

En las últimas horas se está desatando la psicosis en nuestro país. Y es que muchos ciudadanos que ven mochilas o maletas olvidadas en plena calle creen que pueden contener artefactos explosivos y llaman a la Policía Nacional. Esto ha desatado alertas en gran parte de España, entre otros lugares, en la sede del PSOE de Aragón, en un colegio de Mataró, en otro de Murcia y en el metro de Vallecas.

Todas han resultado ser falsas, pero ¿a qué se debe este miedo colectivo? El secretario general de la Federación TEDAX del SUP, Moisés Molinero, explica este viernes en 'Espejo Público' qué está pasando.

"Alguno se va a arrepentir de estas bromas porque esto se va a investigar", consideraba en primera instancia. Molinero transmitía tranquilidad y aclaraba que "solo ha habido una mochila bomba". Con ello se refería a lo ocurrido recientemente en Oviedo, donde murió un agente de la Unidad Especial de Guías Canino a causa de una explosión de una mochila. Todo ocurría en el contexto de un tiroteo desencadenado por una presunta disputa vecinal. Las autoridades siguen la pista del presunto autor desde que ocurrieron los hechos, a las 7:30 horas del martes.

Hace un llamamiento a la calma

Molinero remarca que todas las alertas de bomba que han recibido los agentes hasta ahora durante la última jornada han sido "falsas alarmas".

Lo llamativo es que esto no solo ocurre en España. Fuentes policiales han informado de que estos avisos nacionales "podrían tener relación con la ola de avisos de bomba que se están recibiendo en otros países de Europa y que se atribuyen a grupos que se coordinan internacionalmente a través de redes sociales para provocar confusión, desorden y caos".

El secretario general de la Federación TEDAX comparaba esta situación con los "retos virales que llevan a sucesos lamentables y con una amplitud desbocada". Para él, las múltiples alertas de bomba son "una ola de ese estilo". "Estamos en el mundo de la noticia en directo y viral", añadía.

En su despedida, Molinero ha insistido en su llamamiento a la calma, aunque entendía que "el miedo no es subjetivo, sino totalmente objetivo".

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