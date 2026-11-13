Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

PSICOSIS EN ESPAÑA

TEDAX advierte sobre las falsas alertas de bomba en España: "Alguno se va a arrepentir de estas bromas"

El secretario genreal de la federación TEDAX del SUP, Moisés Molinero, avisa a los ciudadabos ante las multiples alertas qye ha habido en toda españa por bomba, la mayoria de ellas asegura que "falsas".

Moisés Molinero

TEDAX advierte sobre las falsas alertas de bomba en España

Publicidad

Anna Martín
Publicado:

En las últimas horas se está desatando la psicosis en nuestro país. Y es que muchos ciudadanos que ven mochilas o maletas olvidadas en plena calle creen que pueden contener artefactos explosivos y llaman a la Policía Nacional. Esto ha desatado alertas en gran parte de España, entre otros lugares, en la sede del PSOE de Aragón, en un colegio de Mataró, en otro de Murcia y en el metro de Vallecas.

Todas han resultado ser falsas, pero ¿a qué se debe este miedo colectivo? El secretario general de la Federación TEDAX del SUP, Moisés Molinero, explica este viernes en 'Espejo Público' qué está pasando.

"Alguno se va a arrepentir de estas bromas porque esto se va a investigar", consideraba en primera instancia. Molinero transmitía tranquilidad y aclaraba que "solo ha habido una mochila bomba". Con ello se refería a lo ocurrido recientemente en Oviedo, donde murió un agente de la Unidad Especial de Guías Canino a causa de una explosión de una mochila. Todo ocurría en el contexto de un tiroteo desencadenado por una presunta disputa vecinal. Las autoridades siguen la pista del presunto autor desde que ocurrieron los hechos, a las 7:30 horas del martes.

Hace un llamamiento a la calma

Molinero remarca que todas las alertas de bomba que han recibido los agentes hasta ahora durante la última jornada han sido "falsas alarmas".

Lo llamativo es que esto no solo ocurre en España. Fuentes policiales han informado de que estos avisos nacionales "podrían tener relación con la ola de avisos de bomba que se están recibiendo en otros países de Europa y que se atribuyen a grupos que se coordinan internacionalmente a través de redes sociales para provocar confusión, desorden y caos".

El secretario general de la Federación TEDAX comparaba esta situación con los "retos virales que llevan a sucesos lamentables y con una amplitud desbocada". Para él, las múltiples alertas de bomba son "una ola de ese estilo". "Estamos en el mundo de la noticia en directo y viral", añadía.

En su despedida, Molinero ha insistido en su llamamiento a la calma, aunque entendía que "el miedo no es subjetivo, sino totalmente objetivo".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.

Beatriz Perera

Beatriz Parera explica el motivo de la reunión "a solas" entre Sánchez y Corvillo: "Un arrepentimiento por haber destituido a Ábalos"

Antena 3 » Programas » Espejo Público » Noticias

Publicidad

Programas

Moisés Molinero

TEDAX advierte sobre las falsas alertas de bomba en España: "Alguno se va a arrepentir de estas bromas"

Solomillo ibérico con salsa a la sidra y patatas a lo pobre

El delicioso solomillo ibérico con salsa de sidra y patata a lo pobre de Joseba Arguiñano y el gastrofísico Eneko Axpe

La Voz 2026, en directo: los talents se juegan su futuro en una decisiva Batalla de Ganadores

La Voz 2026, en directo: los talents se juegan su futuro en una decisiva Batalla de Ganadores

Melchor León PSOE
CAMPAÑA PSOE

Melchor León carga contra el presidente en pleno arranque de campaña: "El PSOE está secuestrado por Sánchez"

Beatriz Perera
CASO KOLDO

Beatriz Parera explica el motivo de la reunión "a solas" entre Sánchez y Corvillo: "Un arrepentimiento por haber destituido a Ábalos"

Ramón Espinar, sobre Santiago Abascal: "Siempre que va a un sitio, hay lío, porque vive del lío"
ANÁLISIS

Ramón Espinar, sobre Santiago Abascal: "Siempre que va a un sitio, hay lío, porque vive del lío"

Ramón Espinar ha analizado en La Mesa la polémica generada por la presencia de Santiago Abascal en el programa de Broncano y el debate sobre cómo deben relacionarse los medios de comunicación con los partidos políticos. El exdiputado ha cuestionado el clima de confrontación que, en su opinión, acompaña las apariciones públicas del líder de Vox.

Miriam telefono
ELECCIONES 29N

Hablamos con Miriam Nogueras sobre la viralidad de su 'Teléfono Rojo' con Susanna Griso: "Estas cosas son divertidas"

La candidata de Junts per Catalunya en las elecciones generales del 29 de noviembre ha reaccionado a su saludo viral. Además ha dejado claro su objetivo de poner a Cataluña en el centro y si volvería a pactar con Pedro Sánchez.

AFRA UGT

Afra Blanco responde a las bromas sobre las gambas de UGT y CCOO: "A todos nos gustan la gambas"

La ruleta de la suerte noche

El sábado vuelve La ruleta de la suerte noche, "el programa perfecto" para quienes tienen "sueños que valen una fortuna"

Susana Díaz reconoce que el PSOE ha perdido el impulso de la precampaña: "Después del accidente todavía no hemos vuelto a entrar en campaña"

Susana Díaz reconoce que el PSOE ha perdido el impulso de la precampaña: "Después del accidente todavía no hemos vuelto a entrar en campaña"

Publicidad