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Semana del 16 al 20 de noviembre

Avance semanal de Sueños de libertad: Gabriel, contra las cuerdas por culpa de los De la Reina y Cifuentes

Gabriel y su puesto como director de la empresa peligran más que nunca: Damián está decidido a echarle sea como sea.

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Ana Bermejo Lillo
Ana Bermejo Lillo
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La próxima semana en Sueños de libertad veremos cómo...

Damián va a hacer todo lo posible por recuperar de una vez por todas su empresa: quiere que Gabriel deje de ser el director ya.

Por tanto, con la ayuda de Cifuentes, conseguirá conocer su secreto, y le amenazará con que deje la empresa... ¡O le denunciará!

Damián en el capítulo 690 de Sueños de libertad
Damián en el capítulo 690 de Sueños de libertad | Antena 3

El declive de Gabriel

Gabriel se encontrará más contra las cuerdas que nunca... ¿Cómo va a salir de esta? Por culpa de Cifuentes y de la persecución de los De la Reina, va a terminar muy mal parado. Y lo peor, si no hace nada, Brossard va a destituirle.

Como siempre, Gabriel encontrará su apoyo en Beatriz, quien estará dispuesta a hacer lo que sea para sacarle las castañas del fuego.

¿Qué van a hacer? ¿Cómo conseguirá Gabriel revertir esta situación?

Lo que está claro es que Beatriz, hará lo que sea para, si puede, perjudicar también a Begoña, y Gabriel, a los De la Reina. ¿Planearán alguna jugada magistral para ir contra ellos?

Damián y Gabriel en el capítulo 692 de Sueños de libertad
Damián y Gabriel en el capítulo 692 de Sueños de libertad | Manu Fiestas

Por su parte, las cosas entre Bianca y Fina estarán más tensas que nunca.

Bianca recibirá las críticas negativas de la exposición y su reacción será pagarlo con Fina, quien, por su lado, recibirá muy buenas críticas por sus fotografías.

Bianca estallará contra la fotógrafa: ¿qué pasará? ¿Será el fin de su amistad?

Bianca y Fina en el capítulo 694 de Sueños de libertad
Bianca y Fina en el capítulo 694 de Sueños de libertad | Manu Fiestas

Por otro lado, Mabel seguirá acercándose poco a poco a Josema, convencida ya, de que está enamorándose de él. Pero, ¿y Josema? ¿Se va a acercar a la chica a pesar de que sabe que no debe? ¿Y la diferencia de edad?

En casa de la Reina, Manuela y Eduardo cada vez van a estar más cerca... ¿tendremos un beso pronto?

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

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