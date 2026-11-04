El líder del PP, Alberto Nuñez Feijóo, tras la dimisión de Óscar Puente: "Él se va, pero Pedro Sánchez se queda"

El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, se sienta hoy en el plató de 'Espejo Público' para responder a las preguntas de Susanna Griso, en plena precampaña de las elecciones del 29-N.

La renuncia del ya exministro de Transportes, Óscar Puente, será uno de los asuntos más comentados durante su visita al programa. Al hilo de esta cuestión, el líder del PP también se pronunciará sobre la crisis ferroviaria desencadenada tras los accidentes de Adamuz y el más reciente, el de Urda. ¿Tiene él miedo de coger un tren?

En plena precampaña, Griso le preguntará también por su acuerdo con el partido de Santiago Abascal, Vox, y por su futuro político. ¿Qué posibilidades considera que tiene de alzarse con la victoria el próximo 29 de noviembre? ¿Confía en las encuestas y en sus pronósticos?

El presidente de los populares expondrá ante Susanna Griso las propuestas de su partido en materia de vivienda, comentará la próxima huelga general del 11 de noviembre y responderá sobre la situación de Ceuta.

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