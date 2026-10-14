Cándido Méndez, sobre el choque viral entre Susanna Griso y Montse Mínguez: "El descoyuntamiento del PSOE se produce cuando se radicaliza mucho el discurso"

Este martes, en medio de la entrevista a la portavoz nacional del PSOE, Montse Mínguez, Susanna Griso le preguntaba por la reciente noticia que había publicado 'Artículo14' sobre su pareja. Y es que el novio de Mínguez gestiona once sociedades dedicadas, en su mayoría, al negocio inmobiliario. Este martes se desvelaba que el grupo arrendaba decenas de pisos y había desahuciado a inquilinos por impago.

"Mire, el ataque personal es lo peor que hay en política. Intentar vender que una empresa familiar lo está haciendo mal es mentira, porque, en definitiva, es una empresa familiar que se dedica al alquiler y cumple con la legalidad y con lo que dice la ley de vivienda que se está aplicando en Cataluña", reaccionaba la portavoz socialista ante la información que le exponía Griso. Incluso llegó a plantearse desconectarse de la llamada con el programa a través de la que estaba siendo entrevistada.

"Por ganar votos por la izquierda pagan un precio"

El exsecretario general de UGT y militante del PSOE, Cándido Méndez, que veía las imágenes, deducía que "el PSOE ha tenido una mutación en relación con su orientación política". Méndez cree que los socialistas han "escorado su discurso muy a la izquierda". Él, que es militante socialista, sitúa a la formación política en el centroizquierda.

Para Méndez, el "descoyuntamiento" se produce cuando se "radicaliza el discurso", ya que considera que los negocios de la pareja de Mínguez son "respetables". "El discurso se aleja de lo que es la base sociológica que tiene el socialismo", considera.

El motor, para Cándido Méndez, es "ganar votos de la izquierda", aunque cree que con esta estrategia se paga el precio de la coherencia y de la credibilidad.

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