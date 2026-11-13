Melchor León carga contra el presidente en pleno arranque de campaña: "El PSOE está secuestrado por Sánchez"

El PSOE arranca la campaña electoral con la sombra de las investigaciones judiciales de nuevo sobre Ferraz. En los últimos días se han conocido tres novedades, la jueza de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha citado como investigado al exdelegado del Gobierno en Ceuta, la UCO ha acudido al Tribunal de Cuentas para recabar documentación sobre las donaciones recibidas por el PSOE en 2017 y la Fiscalía Europea investiga un posible fraude con fondos comunitarios destinados a las pulseras antimaltrato. Tres frentes distintos que vuelven a colocar al partido y al Ejecutivo bajo presión.

En la causa de Ceuta, el exdelegado del Gobierno Miguel Ángel Pérez Triano tendrá que declarar el próximo 18 de noviembre por la entrada masiva de migrantes a la ciudad autónoma a finales de julio. Es el primer investigado en esta causa. Por otro lado, los agentes de la UCO han detectado discrepancias entre la documentación que ya tenían sobre las donaciones del PSOE y los datos del Tribunal de Cuentas.

La diligencia se enmarca en una pieza secreta del caso Koldo que investiga posibles irregularidades contables y pagos en metálico del partido.

A estas dos investigaciones se suma la abierta por la Fiscalía Europea sobre los contratos de las pulseras antimaltrato. La UCO ha acudido al Ministerio de Igualdad y al Tribunal de Cuentas para recabar documentación sobre la adquisición y el servicio de estos dispositivos, que ya estuvieron en el centro de la polémica por los fallos detectados y las alertas trasladadas por los órganos judiciales. Por el momento, se trata de investigaciones sobre posibles irregularidades, no de responsabilidades judiciales acreditadas.

"Lo mejor que le puede pasar al partido es que Sánchez pierda"

En este contexto, hemos hablado con el socialista Melchor León, que se muestra especialmente crítico con la dirección actual del partido. Asegura que, por primera vez en 18 años, no participará en la campaña electoral y reconoce que está alejado de la formación, "yo creo que lo mejor para el partido es que Sánchez pierda", afirma. Y va más allá, espera que, después del 29N, Pedro Sánchez no continúe al frente del PSOE, aunque admite que le duele tener que decirlo.

León también cuestiona la gestión del Gobierno durante la crisis migratoria de Ceuta y señala directamente al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al que considera el máximo responsable de lo ocurrido, "no entiendo por qué no ha sido llamado a declarar", sostiene.

Además, acusa a Sánchez de haber obligado a dimitir a determinadas personas y critica que, a su juicio, el presidente esté utilizando la situación con fines electorales. Sobre el acto de inicio de campaña, también ha cargado contra el formato, "el PSOE no es un circo, somos un partido serio, un partido de Estado".

Su crítica alcanza incluso a la estructura interna de la formación. Melchor León asegura que el PSOE está "secuestrado" por Pedro Sánchez y por un grupo de diputados que, en su opinión, no representan los valores del socialismo. Unas declaraciones que reflejan el malestar de una parte del partido justo cuando la formación afronta una campaña marcada por las investigaciones judiciales y por la presión política sobre el Gobierno.

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