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Mejores momentos | Batalla de ganadores

Las lágrimas de Charlotte durante su ensayo ante el emotivo consejo de Lola Índigo

La coach ha querido ayudar a su talent a dejar de exigirse tanto y le ha recordado lo más importante: disfrutar de su pasión por la música.

Las lágrimas de Charlotte durante su ensayo ante el emotivo consejo de Lola Índigo

Las lágrimas de Charlotte durante su ensayo ante el emotivo consejo de Lola Índigo

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¡Charlotte ha vivido un ensayo de lo más emotivo junto a Lola Índigo! La talent se preparaba para Batalla de Ganadores de La Voz 2026, pero su nivel de autoexigencia ha llevado a su coach a tener una conversación muy especial con ella.

Lola Índigo ha querido hacerle ver que es demasiado exigente consigo misma y que esa presión puede impedirle disfrutar de lo que más le gusta. Unas palabras que han emocionado a Charlotte, que no ha podido contener las lágrimas mientras escuchaba a su coach.

Sin embargo, Lola también ha querido destacar algo muy positivo de su ensayo: por primera vez la ha visto disfrutar de verdad mientras cantaba. Por eso, le ha dado un consejo que va mucho más allá de la competición: que se permita disfrutar de hacer lo que más ama, cantar.

Un momento lleno de sensibilidad en el que Lola Índigo ha demostrado que, además de preparar las actuaciones de sus talents, también quiere ayudarles a confiar más en sí mismos. ¡No te pierdas el emotivo ensayo de Charlotte!

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