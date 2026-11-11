Duro rifirrafe entre el Sindicato de Inquilinas y Pilar Losantos: "La huelga la convoca UGT y CCOO, vosotros os autodenomináis sindicatos pero no lo sois"

A las 00:00 horas de este miércoles 11 de noviembre ha arrancado la primera huelga general en España en los últimos 14 años. Desde el minuto cero los piquetes informativos se han hecho notar provocando afecciones en turnos industriales de noche por todo el país.

En Madrid se han producido los primeros altercados en Mercamadrid donde se han reunido alrededor de mil manifestantes. CCOO ha denunciado cargas policiales con gas pimienta contra los concentrados. Por su parte, el Sindicato de Inquilinas ha dejado claro contra quién van en la huelga: "Esta huelga no es solo contra la oposición, es contra Pedro Sánchez, la huelga general es contra todos los Gobiernos que han participado y son cómplices", explicaba la portavoz, Alicia del Río.

A lo que la politóloga Pilar Losantos, le respondía directamente: "Quien convoca la huelga es UGT y CCOO, vosotros os autodenomináis sindicato pero no lo sois. Quien lo es, es UGT y CCOO y ellos no piden manifestarse contra el Gobierno", provocando que Alicia del Río respondiera con un tono más elevado.

"La huelga somos las personas que hemos acampado en Sol, los que hemos puesto el cuerpo por Maricarmen. Aquí habláis de piquetes agresivos, lo agresivo son las madres que no llegan a fin de mes que no pueden pagar la comida de sus hijos, ¿condenáis esa violencia? Preguntaba Alicia.

"¿Te das cuenta de la barbaridad que estás diciendo?"

Alicia del Río ha lanzado un mensaje a los tertulianos del programa y les ha reprochado: "Sabéis que pasa, que las huelgas generales de este país no se consiguieron solo pidiendo con piquetes informativos, hubo gente que se esforzó y puso el cuerpo en las carreteras y en las puertas de las fabricas".

A lo que Pilar ha querido continuar respondiéndole: "No hay reivindicación concreta, no la hay, CCOO defiende una cosa, UGT otra y el Gobierno en vez de cambiar la legislación, llama a manifestarse contra la oposición".

Por último, del Río ha sido crítica al decir que la ultraderecha gobernando acabaría con muchas mujeres con un tiro en la nuca y José Antonio Pérez, adjunto de ABC le ha pedido a Alicia que se retracte de sus palabras.

"No me retractaré jamás de decir los peligros de la extrema derecha en el Gobierno, lo vemos con Trump y Milei", ha respondido, provocando la respuesta inmediata y contundente de Pilar Losantos: "El único tiro en la nuca que se ha dado en la democracia ha sido la ultraizquierda con la banda terrorista ETA".

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