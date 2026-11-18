Tras la entrevista al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, los tertulianos que han estado presentes en todo momento, han podido tomar notas y tras finalizar, Susanna Griso les ha pedido una valoración a cada uno de ellos.

El primero ha sido Eduardo Rubiño, portavoz adjunto de Mas Madrid que ha destacado que se ha quedado con lo más importante de la entrevista: "Pedro Sánchez ha destacado como medidas importantes, medidas que han salido del ministerio de Yolanda Díaz como la subida del SMI, la reforma laboral y luego las medidas que están pendientes de aprobar".

El propio Rubiño no ha entendido la explicación de Sánchez sobre varias medidas y se ha preguntado el porqué el PSOE lleva esas medidas en el programa electoral y no las llevan a un consejo extraordinario. Susanna le ha respondido: "No os quieren dar oxígeno y os copian las medidas".

"Ha negado todo"

El empresario Marcos de Quinto, ha querido ir un paso más allá y ha sido claro sobre la entrevista: "Me da la impresión de que ha sido un muro de cemento en el que han rebotado muchas preguntas, me ha parecido muy bien la confrontación que ha hecho Susanna de declaraciones anteriores de Sánchez y has tocado todos los temas menos uno, el de la Ley de Nietos".

"Desde su punto de vista ha sido muy hábil, ha negado todo y luego ha sacado el recurso de Rajoy u otros gobiernos anteriores, esto ha sido el resumen que haría", explica Marcos de Quinto.

Mariló Montero ha hecho un resumen de toda la entrevista: "He visto una entrevista más serena, ha sido más psicológica que técnica, porque estamos analizando la entrevista a Pedro Sánchez después de hacer una ronda con una decena de medios de comunicación afines a él. Es la segunda entrevista que le hace un periodista en el contexto de rigor político", ha apostillado.

Mariló a asegurado que, a diferencia de otras entrevistas, el tono cambia y tú misma, en referencia a Susanna Griso, te has dado cuenta de ello. Ha tenido que bajar la soberbia, su tono de impaciente pero con el mismo argumentario, a todo contesta lo mismo da igual la pregunta. Él hace todo bien y luego ha sostenido el tono de la mentira. En esa mentira se vende un presidente que arregle un gobierno que en plena campaña electoral anuncia sin apoyo parlamentario".

Por último, Toni Bolaño ha destacado la entrevista desde el punto de vista del presidente del Gobierno: "Es una entrevista difícil, no se lo has puesto fácil Susanna, en algún momento era debate y la valoraría con un 8,5. Ha salido airoso de una situación complicada. Ha salido bien de la entrevista. Ha mantenido siempre el tono suave. En otros momentos el presidente perdía los papeles, hoy no".

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