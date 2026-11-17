La Policía Nacional ha detenido en Almería a un hombre por ser, presuntamente, autor de un delito de 'child grooming'. El acusado supuestamente contactaba con la menor por las redes sociales y mantenía conversaciones de carácter sexual con una menor de edad.

La investigación se inició el pasado mes de marzo, después de que la madre tuviera conocimiento a través de una amiga de la hija que le alertó que un desconocido la estaba contactando por una aplicación que se utilizaba frecuentemente entre compañeros de colegio para comunicarse.

Una amiga alertó a la madre de la menor

Al conocer lo sucedido y revisar los mensajes intercambiados, constatando su gravedad. La progenitora presentó la denuncia en la Comisaría de Algeciras y aportó los primeros indicios a los agentes para que comenzaran las investigaciones. Entre ellos, figuraba la sospecha de la posible ubicación del acusado en la provincia de Almería.

La investigación condujo hasta Almería

Ante la gravedad de la situación y la posibilidad de que el investigado estuviera hablando con otros menores, los agentes solicitaron la autorización judicial para entrar y registrar la vivienda. Una vez obtenido el permiso, policías de Algeciras se dirigieron hasta Almería donde, con la ayuda de los agentes locales se consiguió la detención del sospechoso.

Hallan archivos de pornografía infantil en sus móviles

Durante el registro, los investigadores localizaron numerosos archivos de pornografía infantil almacenados en los teléfonos móviles del detenido. Por este motivo, también se le atribuye un presunto delito relacionado con este tipo de material.

Los agentes intervinieron dos dispositivos electrónicos que serán sometidos a un análisis forense para determinar el alcance del contenido y comprobar si existen otras víctimas.

Una vez finalizadas las diligencias policiales, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente.