El exboxeador venezolano Jorge Linares, campeón mundial en tres categorías diferentes, ha sido detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en El Paso, Texas. El propio deportista, de 41 años y retirado del boxeo profesional desde 2023, dio a conocer su situación a través de un mensaje publicado el domingo 15 de noviembre en sus redes sociales, una noticia que posteriormente fue confirmada por el presidente de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Gilberto Jesús Mendoza.

"Me tiene el ICE en El Paso Texas. Qué locura", escribió Linares en su cuenta de X, sin ofrecer más detalles sobre las circunstancias de su detención. Un día después, Mendoza confirmó que el excampeón mundial permanece bajo custodia de las autoridades migratorias estadounidenses y explicó que sus representantes legales ya están trabajando para resolver el caso.

El presidente de la AMB, Gilberto Jesús Mendoza, ha mostrado públicamente su apoyo al boxeador y ha asegurado que mantiene contacto con su familia desde que se conoció la noticia: "Confirmo que mi amigo Jorge Linares, excampeón mundial AMB, se encuentra bajo custodia de ICE. Su caso está en manos de abogados de inmigración y estoy en contacto permanente con su familia. Como presidente de la AMB, siempre apoyaré a nuestros campeones, dentro y fuera del ring. Fuerza, Jorge", escribió Mendoza en X.

Más tarde el despacho de abogados Wilner & O'Reilly, APLC, confirmó mediante un comunicado fechado el 16 de noviembre que ha asumido la representación legal del deportista. Sus abogados sostienen que Linares se encuentra legalmente en Estados Unidos y que ha colaborado plenamente con las autoridades. "Estamos trabajando directamente con ICE y el Departamento de Seguridad Nacional para resolver este asunto lo antes posible", señalaron los representantes legales del venezolano, que han pedido paciencia y han evitado ofrecer más información por respeto a la privacidad del boxeador y al procedimiento en curso.

Por el momento no han trascendido las circunstancias concretas que motivaron su detención ni los siguientes pasos del proceso migratorio.

Campeón mundial en tres categorías

Jorge Linares fue uno de los grandes referentes del boxeo venezolano durante casi dos décadas, ya que a lo largo de su carrera consiguió proclamarse campeón del mundo en tres divisiones diferentes: peso pluma, superpluma y ligero.

Su primer gran éxito llegó en 2007, cuando conquistó el título mundial del peso pluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Posteriormente, continuó acumulando éxitos hasta consolidarse entre los principales nombres del peso ligero.

Uno de los momentos más importantes de su trayectoria tuvo lugar en septiembre de 2016, cuando derrotó al británico Anthony Crolla en Manchester y se hizo con los títulos de la Asociación Mundial de Boxeo y de la revista The Ring.

Dos años después protagonizó uno de los combates más recordados de su carrera frente al ucraniano Vasiliy Lomachenko. En aquella pelea, disputada en mayo de 2018 en Nueva York, Linares consiguió derribar a su rival en el sexto asalto, aunque finalmente cayó derrotado en el décimo.

Se retiró en 2023 con 47 victorias y 29 KO

El boxeador venezolano puso fin a su carrera profesional en octubre de 2023, después de perder por decisión unánime ante el británico Jack Catterall en Liverpool. Al día siguiente anunció su retirada, cerrando una trayectoria de casi dos décadas en la élite.

Linares terminó su carrera con un balance de 47 victorias, nueve derrotas y 29 triunfos por nocaut, además de los títulos mundiales conquistados en tres categorías diferentes.