La jueza Biedma pasea con escolta por Badajoz: "Lo de Sáenz de Tejada no puede quedar impune", hablamos con su entorno más cercano

Miguel Ángel Silva, periodista de 'Espejo Público' que conoce de primera mano todo lo que está ocurriendo con el caso Biedma sobre las cloacas del PSOE, ha traído hoy al programa las últimas novedades del caso.

Miguel Ángel cuenta que a la jueza, Beatriz Biedma, se le puso escolta privada y que están siendo días muy duros para la familia: "Tiene dos escoltas que se van turnando, ella se encarga de llevar a sus hijas al colegio, incluso los escoltas las llevan, Badajoz es muy pequeño y le incomoda bastante la situación".

Desde su entorno más cercano, Silva ha podido hablar con ellos y le explican que siempre que sale de casa, los escoltas van con ella: "Badajoz es muy pequeño y le aporta incomodidad, la desestimación de Pedraz no nos la tomamos como un jarro de agua fría, insistimos en que se investigue los hechos relacionados con Beatriz y el caso Leire y si no, abriremos otros procedimientos. No puede quedar impune lo de Tejada", explica su entorno cercano.

Amenazas y seguimiento a Biedma

La propia jueza se siente amenazada: "Hay una especie de entramado para vigilarla", explica Cintia Rocho. Seguidamente pide personarse en la causa para declarar que siente miedo y peligro ya que una persona se está haciendo pasar por su hermano y secretario para ir al colegio de sus hijas.

Se siente amenazada y Cintia Rocho declara que hay una especie de entramado para vigilarla, a partir de ahí pide personarse en la causa y declara que siente miedo y peligro, una persona que se hace pasar por su hermano y secretario.

La propia Biedma también denuncia que el propio Tejada le vigila, justo al volver de declarar en Madrid, un coche con presuntamente Tejada, le seguía hasta Badajoz.

Desde Badajoz, también están empezando a tildar de 'chivata' a Cintia Rocho por colaborar con la Guardia Civil y los jueces, "eso está mal visto, si su padre estuviera vivo, no se hubiera aprobado", explica Silva.

Habla por primera vez 'El Gitano'

Miguel Ángel Silva cuenta que por primera vez en el caso, 'El Gitano' ha querido hablar y cuenta, que se le ofreció querellar a los jueces de Badajoz para paralizar los juzgados ya que, el mismo, tiene una causa. El propio 'Gitano' les comenta que ellos "no quieren saber nada y que les dejen en paz", finaliza.

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