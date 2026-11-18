Susanna Griso ha entrevistado hoy a Pedro Sánchez en Espejo Público. Una entrevista en la que el presidente del Gobierno ha respondido sobre los casos de corrupción que han salpicado al partido que dirige, su ausencia en el funeral por las víctimas de Urda o la crisis migratoria en El Hierro y Ceuta, entre otros temas.

El primer fact check ha llegado precisamente sobre esta última cuestión. Durante la entrevista Sánchez ha asegurado que en la ciudad autónoma hay menos de 5.000 personas, sin embargo, según los últimos datos ofrecidos por Moncloa, hay 6.824. El desajuste en las cifras se debe a que el presidente se "está agarrando a las personas que están ocupando las plazas que ha ofrecido el Gobierno", tal y como han explicado los verificadores de Espejo Público, Nando Escribano y Carmen Utrera.

Además, en su última declaración el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, detalló que había 15.000 personas en la ciudad autónoma.

Sobre la crisis migratoria en El Hierro, Pedro Sánchez ha insistido en que allí la situación es "normal" y que "el pico es común en momentos como el actual". Susanna ha querido rebatir esta cuestión arrojando un dato del Ministerio del Interior que afirma que con respecto al año pasado hay un 65,9% más de entradas. ¿Qué ha respondido Pedro Sánchez? El presidente se ha excusado diciendo que los últimos datos no los estaba teniendo en cuenta.

Segundo fact check

El segundo fact check ha tenido lugar cuando la presentadora le ha preguntado al político si ve normal el hecho de no acudir a este funeral excusándose en que no asiste a oficios religiosos a pesar de haber ido a "al menos a cuatro": "¿Qué es lo importante? ¿Su aconfesionalidad o ese necesario bálsamo que necesitan las víctimas?"

En ese momento, el presidente ha especificado que desde el Gobierno, tanto en Urda como en Adamuz, han "elevado las indemnizaciones". "Ya sé que es imposible sustituir desde el punto de vista del dolor la pérdida de un ser querido pero creo que hemos mejorado las indemnizaciones, el apoyo psicológico y todo lo que tiene que ver con las soluciones".

Ahí, Susanna Griso le ha confesado que para las familias "es difícil de entender que usted cambiase el funeral de Urda por un podcast", y ha insistido: "Estaba grabando el podcast con Jordi Wild justo cuando se estaba celebrando el funeral en Toledo".

"No era justo. Esa información no la tiene usted correcta", ha dicho Sánchez.

La realidad es que la información de la periodista sí es correcta, y así lo han podido constatar los verificadores. Tras una exhaustiva investigación, consultando fuentes para cotejar y constatar la información.

Más verificaciones

Otro fact check que han analizado los verificadores de Espejo Público ha sido sobre la cátedra de Begoña Gómez. Durante la entrevista, Pedro Sánchez ha defendido la carrera profesional de su mujer. "Llevaba más de 20 años trabajando en una empresa de consultoría que, cuando yo soy presidente del Gobierno en 2018, renuncia su puesto de trabajo. Desde el año 2012, es decir, antes de que yo fuera elegido secretario general del partido socialista ya daba cursos de posgrado en la Universidad Complutense, en un centro adscrito".

En este sentido ha detallado que a su mujer se le ofreció "por parte del rector de la Universidad Complutense una cátedra extraordinaria". En ese instante, Susanna Griso ha puntualizado que en un momento previo "se lo ofreció también otra cátedra financiada por Air Europa".

Pedro Sánchez ha salido en defensa de su esposa y ha asegurado que esta información no era real: "Eso no es así, no diga que estaba financiada por Air Europa. La colaboración del Instituto de Empresa con Air Europa viene de mucho antes de que Begoña Gómez colaborase con el Instituto de Empresa".

Sin embargo, los verificadores de Espejo Público han podido constatar con fuentes del propio Instituto de Empresa que la versión ofrecida por Pedro Sánchez no es cierta: "Nos dicen que quien trajo a Air Europa al IE fue Begoña Gómez".

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