Pedro Sánchez ha visitado Espejo público y, para comentar varios de los momentos vividos durante la entrevista, Susanna Griso se ha sentado en el plató de Cristina Pardo.

Una de sus primeras intervenciones ha estado relacionada con la ausencia del presidente en el funeral por las víctimas del accidente de tren en Urda. Una ausencia que Sánchez ha justificado por motivos religiosos, a lo que la propia Griso ha respondido en La Mesa: "La aconfesionalidad del presidente me importa poco, aquí lo importante son las víctimas".

"Lo importante es el consuelo a las víctimas", continuaba la periodista: "No lo que pueda pensar el presidente del gobierno que, por otro lado, representa a todos los españoles".

De igual modo, Susanna Griso ha hecho referencia a la afirmación de Sánchez de que su entrevista con Jordi Wild no coincidía con el funeral: "Me ha hecho dudar". Sin embargo, tal y como ha confirmado en el programa de Cristina Pardo, las horas sí entraban en conflicto.

Puedes ver sus declaraciones completas en el vídeo de arriba.