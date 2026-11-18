El escritor Arturo Pérez-Reverte ha visitado El Hormiguero para presentar su última novela, La hipótesis más peligrosa, y ha protagonizado un momento de profunda reflexión sobre la naturaleza humana al abordar el papel de la violencia. Durante su charla con Pablo Motos, el académico ha asegurado que tendemos a engañarnos con respecto a nuestra propia agresividad: "Negamos la violencia como si fuese una patología social, humana o biológica... y la violencia forma parte de nuestras vidas".

El autor ha explicado que la propia supervivencia como especie responde a ese instinto primigenio: "Somos asesinos naturales, estamos aquí porque hemos sobrevivido a otras especies y a otros seres humanos a base de ser crueles y ser duros con ellos". Aunque hoy en día vivamos en un estadio donde esa necesidad parece dormida bajo una capa de civilización, Pérez-Reverte ha advertido que basta una situación límite para que esa máscara caiga: "Cuando el ser humano vuelve a enfrentarse a los problemas de siempre,supervivencia, procreación, confort, aparece de nuevo el viejo asesino que fuimos y que todavía somos, aunque lo hayamos olvidado".

Para ilustrar cómo cualquier persona pacífica puede transformarse bajo presión, el escritor ha tirado de su experiencia como reportero de guerra y ha compartido el estremecedor testimonio de un francotirador en Sarajevo, un hombre que en su vida civil tocaba el violonchelo, explicando la frialdad con la que operaban en el conflicto de los Balcanes: "Yo tiro a los niños y a los ciudadanos porque los niños se mueven mucho. Si tiras a la madre, el niño se queda con la madre llorando, o si lo hieres van a por él y matas a los que van a socorrerlo".

Ante la sorpresa de todos, Pérez-Reverte ha querido matizar que no se trata de seres monstruosos salidos de una pesadilla, sino de personas corrientes puestas al límite: "No es un monstruo, es un ser humano al que la vida ha puesto en la posición para ejercer de hijo puta. El ser humano arrastra desde hace muchísimos millones de años"