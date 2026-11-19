Tras la entrevista al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, los tertulianos de este jueves, han podido valorar cómo fue la entrevista de Susanna Griso y le han dado la enhorabuena.

Chema Crespo ha sido el primero y ha mandado un mensaje claro con la entrevista de Susanna Griso al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo: "Los cuarteles generales de Feijóo en Génova le han dicho que repasen la entrevista de Susanna porque esa es la línea que tú tienes que seguir, en referencia a Feijóo. El problema es que es un político que compite y, junto a las preguntas que formuló Susanna, él tiene que dar respuestas también".

Cruz Sánchez de Lara ha alabado la entrevista de Susanna destacando que es un ejercicio periodístico de verdad: "Se hizo un ejercicio por tu parte y Antena 3 de periodismo de verdad, la falta de respuestas, convirtieron las preguntas en retóricas y creo que esa pregunta, la de; ¿Qué tiene que pasar para que dimita?, cuando se celebre tu carrera, esa pregunta te acompañará". También ha querido darle la enhorabuena y ha apostillado que esta entrevista aclaró las dudas de muchos españoles que votan el 29N.

Rocío de Meer le ha dado la enhorabuena por la entrevista y ha sido más crítica con Pedro Sánchez: "Todo el mundo vio la diferencia entre una masaje y una contra las cuerdas. Lo que los españoles percibieron fue el perfil psicopático del individuo porque es verdad que es capaz de ponerse una piel de cordero con todo lo que lleva a sus espaldas y eso da absolutamente terror".

El análisis de Paco Marhuenda

Finalmente, Paco Marhuenda ha hecho una crítica constructiva a Pedro Sánchez y ha respondido felicitando a Susanna Griso: "Lleva tiempo alejado de las entrevistas periodísticas y está mas con los influencers y las entrevistas masaje. Sólo faltan que aparezcan con camisetas que pongan I Love Sánchez".

También destaca que el presidente del Gobierno se ha encontrado con una entrevista de una periodista, "no de masajista" y ha concluido explicando que Sánchez está en Jaque mate: "Sánchez es inteligente y él sabe mejor que nadie que está en jaque mate, sentiría vergüenza ajena de tener a Tezanos. O algún periódico tele que le hacen encuestas que podían ser más inteligentes. ¿En qué mundo viven?".

"Dice que se han asumido responsabilidades políticas, ¿pero de qué tipo Pedro?", ha preguntado Marhuenda.

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