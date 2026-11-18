Pablo Motos ha aprovechado la visita de Arturo Pérez-Reverte a El Hormiguero para hacer un repaso sobre la actualidad política no solo en España, sino también a escala internacional. Y es que el presentador ha querido preguntarle sobre la reciente reunión entre Xi Jinping, Putin y Trump: "¿Si no formas parte de la mesa, formas parte del menú?".

El novelista lo tiene absolutamente claro y ha respondido señalando que "Europa está liquidada". Unas duras palabras con las que hacía referencia a la "riquísima cultura europea" que, según su modo de ver las cosas, forma ya parte del pasado: "Fue la envidia del mundo y eso se ha terminado".

"Europa se está deshaciendo y ahora vienen nuevos imperios", continuaba: "Es un parque temático, una parodia de lo que fue". No obstante, no ha sabido afirmar cuándo llegará el momento en el que la fortaleza europea desaparezca de manera definitiva. Lo que sí ha recalcado es que "está sentenciada a muerte".

"Tengo esa melancolía del que ve un mundo que termina", sentenciaba al respecto, haciendo un repaso a las grandes figuras que han forjado la historia del continente desde hace milenios.