Hoy, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha sentado en el plató de 'Espejo Público' para responder a las preguntas de Susanna Griso, que ha repasado su mandato tratando de no dejarse ningún asunto en el tintero. Una de las personas que ha seguido muy de cerca la entrevista ha sido la expresidenta de la Junta de Andalucía por el PSOE, Susana Díaz.

La también senadora socialista conoce bien al presidente del Gobierno. De hecho, ambos se enfrentaron en las primarias del Partido Socialista de 2017, en las que Díaz salió derrotada.

"No habéis defraudado"

En su conexión con el programa, minutos después de finalizar la entrevista, ha querido dar la enhorabuena tanto a Susanna Griso como a Pedro Sánchez. "No habéis defraudado, ha estado muy por encima de lo que mucha gente podría esperar", ha señalado.

Para Díaz, Susanna Griso ha preguntado "de todo" y ha sido "contundente e incisiva". Del presidente del Gobierno, por su parte, ha destacado que "no ha perdido los papeles, ha mantenido el tipo en todo momento".

"Tú has apretado lo más grande, no te has dejado ningún tema en el tintero", ha subrayado la expresidenta andaluza. Díaz considera que la actitud de Griso durante la entrevista suponía un "riesgo para Sánchez para sacar los pies del tiesto". En este contexto, también ha vuelto a poner en valor el "tono suave" del presidente.

¿Se ha creído Susana Díaz las palabras de Pedro Sánchez?

Respecto a las preguntas incómodas, Díaz ha puesto el foco en la actitud que ha mantenido Pedro Sánchez, especialmente al producirse la entrevista en plena campaña electoral. "Cuando vas a una entrevista difícil, mantienes el tono y acabas con una sonrisa, eso queda en el público más que cualquier contradicción que se pueda dar", consideraba. Para la senadora, esta ha sido "la mayor habilidad" que ha demostrado el presidente.

Tras calificar la entrevista de "dura y complicada, llena de datos, donde Susanna Griso preguntaba con argumentos", Díaz aseguraba que el equipo de Sánchez "estará contento" con la comunicación que ha mantenido a lo largo de esta. "Eso en comunicación política, en una campaña, tiene un valor incalculable", apostillaba.

Ante estos elogios al presidente del Gobierno, desde plató le preguntaban si realmente creía sus propias palabras. Entre risas, respondía: "Pero es que yo no soy un ciudadano medio, lo mío no tiene valor".

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