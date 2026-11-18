A Brad Pitt le encantaría hacer de villano frente al nuevo James Bond, el británico Robert Pattinson, aunque apuntó que su amigo Javier Bardem, que fue el malo de Skyfall'(2012) lo hizo muy bien.

"Si me lo proponen... mi amigo Javier Bardem lo hizo tan bien..., son palabras mayores, pero lo aceptaría", dijo tras guiñar un ojo a la cámara diciendo: "Robert....Denis....", en referencia a Pattinson y al canadiense Villeneuve, que será el director de la próxima aventura de 007.

James Bond, Skyfall con Daniel Craig y Javier Bardem | Cordon Press

"¡Apuntadme para el papel de villano! ¡Que Denis Villeneuve coja el móvil, vamos!", agregó en declaraciones a los medios en la alfombra roja previa al estreno en Los Ángeles (EE.UU.) de The Further Mis-Adventures of Cliff Booth (Las nuevas desventuras de Cliff Booth), secuela de Once Upon a Time in... Hollywood (Érase una vez en... Hollywood, 2019).

La elección de Pattinson también fue alabada por Pitt: "Me encanta la idea, me encanta lo que ha estado haciendo, me encantan sus elecciones, creo que es una buena elección, es genial".