NUEVA ERA PARA 007
Brad Pitt quiere seguir los pasos de su "amigo Javier Bardem" y ser el nuevo villano de James Bond junto a Robert Pattinson
Durante el estreno de Las nuevas desventuras de Cliff Boot en Los Angeles, Brad Pitt aseguró que le encantaría ser el nuevo villano de James Bond tras confirmar la elección de Robert Pattinson para ser 007.
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A Brad Pitt le encantaría hacer de villano frente al nuevo James Bond, el británico Robert Pattinson, aunque apuntó que su amigo Javier Bardem, que fue el malo de Skyfall'(2012) lo hizo muy bien.
"Si me lo proponen... mi amigo Javier Bardem lo hizo tan bien..., son palabras mayores, pero lo aceptaría", dijo tras guiñar un ojo a la cámara diciendo: "Robert....Denis....", en referencia a Pattinson y al canadiense Villeneuve, que será el director de la próxima aventura de 007.
"¡Apuntadme para el papel de villano! ¡Que Denis Villeneuve coja el móvil, vamos!", agregó en declaraciones a los medios en la alfombra roja previa al estreno en Los Ángeles (EE.UU.) de The Further Mis-Adventures of Cliff Booth (Las nuevas desventuras de Cliff Booth), secuela de Once Upon a Time in... Hollywood (Érase una vez en... Hollywood, 2019).
La elección de Pattinson también fue alabada por Pitt: "Me encanta la idea, me encanta lo que ha estado haciendo, me encantan sus elecciones, creo que es una buena elección, es genial".
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