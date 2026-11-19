El escritor ha hablado de las hipótesis más peligrosas de su vida, “el mundo, el mar y la tierra firme es un lugar peligroso” ha confesado Pérez- Reverte en El Hormiguero. El periodista ha explicado lo que llevaba en su mochila de guerra para ayudarle en situaciones de emergencia. “Llevaba preservativos y no es por lo que pensáis” ha explicado el reportero dando los ejemplos de para que pueda servir en un momento crítico.

Para su novela, el invitado de El Hormiguero ha explicado que ha tenido que retomar jugar a videojuegos, una experiencia que ha asegurado que sirve para mucho en la vida, “un videojuego te permite llegar a mundos que no llegarías”. Arturo Pérez-Reverte ha enumerado las múltiples posibilidades educativas que tiene un videojuego bien hecho.

Hablando de las hipótesis más peligrosas, Pablo Motos ha querido preguntarle por las próxima elecciones generales el 29-N, "hemos perdido la fe en los políticos" , ha explicado el escritor argumentando que "nos han defraudado y engañado mucho".

A la hora de hablar de la derecha española, el periodista ha definido a Vox como "El PP con cuatro copas", al hablar del partido que drige Santiago Abascal.

Arturo Pérez Reverte también ha tenido buenas palabras hacía políticos y ha dado sus elogios a Cayetana Álvarez de Toledo, Gabriel Rufián o Félix Bolaños a los que considera unos buenos parlamentarios.

Sobre Pedro Sánchez ha afirmado que "somos un país enfermo, conozco a gente que lo desprecia y lo va a votar" ha dicho el invitado de El Hormiguero.

La noche ha finalizado con su reflexión sobre nuestro continente al que considera "sentenciado a muerte" ante los nuevos imperios que van naciendo.