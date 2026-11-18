Arturo Pérez-Revera ha dado su opinión sobre los actuales políticos españoles, "Ada Colau es como una cena recalentada" ha afirimado el escritor de "La hipótesis más peligrosa".

Sobre Rufián, el invitado de El Hormiguero ha tenido unas buenas palabras, "habla en la voz de los jóvenes, se maneja bien y es un bien parlamentario", sobre los mejores parlamentarios, Pérez-Reverte ha resaltado a Cayetana Álvarez de Toledo, Rufían y Félix Bolaños.

Al hablar de Félix Bolaños, es periodista no ha querido dejar escapar la oportunidad de tener unas palabras de agradecimiento hacía el ministro de Justicia. "Se portó como un caballero y eso las cosas como son" ha explicado Pérez-Reverte sobre unas jornadas que hubo en Sevilla y querían clausurar.

Para Pablo Iglesias, el invitado de El Hormiguero ha tenido una reflexión, "realmente no es un político, es un buscavidas porque está deseando hacer fondo" ha confesado Arturo Pérez- Reverte sobre Iglesias.