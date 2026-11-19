Las conversaciones de Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo y Ada Colau en el pódcast The Wild Project, marcadas también por la comentada ausencia de Santiago Abascal, continúan generando debate en el panorama mediático. Sobre este fenómeno ha reflexionado Jordi Évole en su paso por La Mesa, espacio presentado por Susana Griso, donde ha respaldado sin fisuras que los aspirantes electorales acudan a espacios no convencionales como el de Jordi Wild o El sentido de la birra de Ricardo Moya.

"Las defiendo completamente. Me parece que es una manera de llegar a un público que no está viendo nuestros programas", señaló Évole, poniendo como ejemplo a su propio hijo, quien se informa a través de redes sociales y fragmentos virales en lugar de consumir televisión convencional. Para el conductor de Lo de Évole, la iniciativa del youtuber supone "un cambio de ciclo importantísimo" y destacó su mérito al sacar adelante entrevistas de gran tensión en jornadas consecutivas, recordando que entrevistó a Feijóo apenas un día después de que le fallara Abascal y se convirtiera en "el tío más buscado de España".

Durante la charla, Évole confesó el impacto que le produjo ver la rapidez con la que Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal aceptaron inicialmente la propuesta de Wild. Ante la duda de si los representantes de la izquierda darían el mismo paso, le preguntó a su hijo, cuya respuesta fue tajante: "Si no van, son tontos".

Convencido de la relevancia del formato, el periodista decidió intervenir directamente. "Le mandé un mensaje a Pedro Sánchez enseguida: 'Oye, si no vas eres tonto'", relató generando risas en el plató, admitiendo a continuación que el presidente del Gobierno no llegó a responderle.

Más allá del alcance de audiencia, Jordi Évole quiso poner en valor el desempeño periodístico de Wild y, especialmente, su transparencia posterior. El periodista reconoció la dificultad técnica de introducir equipos de verificación de datos en tiempo real durante conversaciones fluidas y de larga duración, ya que cuando llega el dato la charla suele haber avanzado hacia otro tema.

Por ello, Évole aplaudió que el creador de contenido diera la cara públicamente para hacer autocrítica tras las entrevistas: "La honestidad que ha tenido de salir luego a decir que no funcionó muy bien lo de los verificadores, o que se equivocó en el tono cuando habló de las mujeres asesinadas en la entrevista con Ada Colau, me ha parecido muy bien".