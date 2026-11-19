Juanma Moreno ha visitado el plató de Cristina Pardo para hacerse eco de las duras consecuencias del trastorno del sueño que padece por causas genéticas. Y es que, si bien ha revelado que "se ha agudizado" desde que está en la vida política, también ha dejado que "nunca ha dormido bien".

"Tengo un insomnio severo que he tratado en distintas unidades de sueño", comenzaba explicando, dejando claro que ha buscado múltiples soluciones a esta situación, incluyendo "terapias conductuales, higiene de sueños y fármacos". "Es una mochila muy pesada cuando no puedes dormir", continuaba Moreno, dando paso a un punto de inflexión que lo llevó a tratarse.

"Cuando era secretario de Estado, con la crisis que teníamos en 2011, hubo una época en la que no dormía y tuve una crisis de agotamiento", confesaba: "Lo pasé muy, muy mal y a partir de ahí me lo tomé en serio porque me di cuenta del problema grave que es".

Finalmente, el presidente de la Junta de Andalucía, ha explicado a Cristina que "sin fármacos, no dormía más de tres horas". Una clara evidencia de la enorme problemática que supone dicho trastorno del sueño y de la importancia de tratarlo con profesionales.