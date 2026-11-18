Este miércoles, a solo 11 días de las elecciones generales del 29N, Pedro Sánchez se ha sentado en el plató de Espejo Público frente a Susanna Griso para responder a todas sus preguntas, después de tres años sin pisar el plató de nuestro programa.

Entre las preguntas, Sánchez ha criticado que a él, como presidente, le han llamado de todo en ocho años gobernando y se ha pronunciado con la aparición de Begoña Gómez, su mujer, en campaña.

"A mí me han llamado de todo, a mi partido se le ha atacado en las sedes de las Casas del Pueblo y también en la sede central", yo no he escuchado al PP condenar y solidarizarse con mi persona, a mí se me ha llamado, en términos de metáfora 'me gusta la fruta', ha respondido Pedro Sánchez.

Debate con Susanna Griso

Tras dichas palabras, Susanna Griso le ha achacado que el propio presidente ha llamado corrupto al hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid desde la tribuna de oradores.

"Es muy distinto que lo diga desde la tribuna a que le pillen a la presidenta Ayuso las cámaras, es una reacción humana", ha respondido Griso. También le ha recordado que su exministro de Transportes, Óscar Puente, se pase llamando de todo por redes sociales a todo el mundo.

"¿Yo he dicho me gusta la fruta al señor Feijóo?", respondía Pedro Sánchez. "Usted ha ridiculizado al presidente del PP muchas veces, y en el Congreso de los Diputados", apuntaba Susanna.

Finalizaba Pedro Sánchez a modo de respuesta apostillando que si consideran normal que al presidente del Gobierno se le diga de todo, "allá ellos".

Sobre Begoña Gómez en campaña

Por último, Susanna Griso le ha preguntado por la aparición de Begoña Gómez en campaña: "En cada acto que voy, ha habido muchas personas que se me han acercado para decirme que expresaban su solidaridad con mi mujer".

"Hablando con Begoña, le comentaba que tenía que venir para ver el grado de solidaridad y cariño que tienen las mujeres con ella. Lo hicimos en la proclamación de mi candidatura y el día en el que se iniciaba la campaña electoral", concluía Sánchez.

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